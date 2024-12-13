Créer des Vidéos de Flux de Travail de Prospection avec des Avatars AI
Automatisez la personnalisation des vidéos de prospection et boostez la génération de pipeline avec des avatars AI, rendant chaque message percutant et évolutif.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de 45 secondes ciblant les professionnels de la vente et les SDR, démontrant comment améliorer la personnalisation des vidéos de prospection en utilisant des espaces réservés dynamiques. Le style visuel doit être lumineux et engageant, mettant en scène divers avatars AI s'adressant directement au spectateur, avec une voix off amicale et conversationnelle expliquant la puissance des avatars AI de HeyGen pour rendre chaque vidéo de prospection unique.
Produisez une vidéo de 90 secondes pour les leaders commerciaux et les responsables marketing, illustrant un processus d'automatisation du flux de travail simplifié pour la prospection vidéo, intégré à un CRM. Le style visuel sera soigné et stratégique, avec des organigrammes et des exemples d'intégration CRM, soutenus par une voix off claire et autoritaire, soulignant comment les modèles et scènes de HeyGen simplifient la création de vidéos de prospection à fort impact à grande échelle.
Développez une vidéo d'une minute et demie spécifiquement pour les équipes de vente internationales et les stratèges marketing mondiaux, abordant le défi de la prospection vidéo multilingue. L'approche visuelle doit être globalement inclusive, présentant des représentations démographiques diverses et des cartes animées, avec la capacité avancée de génération de voix off de HeyGen démontrée à travers des transitions linguistiques fluides et des styles vocaux variés, permettant une prospection vidéo véritablement évolutive.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez Rapidement des Vidéos de Prospection Personnalisées.
Produisez rapidement des messages vidéo convaincants avec l'AI pour vous démarquer dans votre prospection commerciale et améliorer les taux de réponse.
Automatisez le Contenu de Prospection Social Engagé.
Créez facilement du contenu vidéo engageant pour les plateformes sociales, rationalisant vos efforts de vente sociale et de génération de leads.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de prospection automatisées dans les flux de travail existants ?
HeyGen simplifie l'automatisation des flux de travail en offrant une intégration API robuste, vous permettant de générer des vidéos de prospection automatisées directement à partir de vos outils vidéo intégrés au CRM ou de vos plateformes d'engagement commercial. Cela permet une mise à l'échelle fluide des campagnes de personnalisation vidéo.
HeyGen prend-il en charge la personnalisation avancée pour la prospection vidéo à grande échelle ?
Oui, HeyGen permet une personnalisation vidéo hautement avancée grâce à la personnalisation vidéo alimentée par l'AI et à la génération de contenu dynamique. Vous pouvez utiliser des espaces réservés dynamiques pour insérer automatiquement des informations spécifiques au prospect, garantissant que chaque vidéo résonne individuellement à un niveau évolutif.
HeyGen peut-il créer des vidéos multilingues pour engager efficacement des comptes cibles diversifiés ?
Absolument. HeyGen prend en charge la création de vidéos multilingues, vous permettant d'atteindre des comptes cibles diversifiés à l'échelle mondiale. Avec des fonctionnalités telles que le clonage de voix, la conversion de texte en vidéo à partir de script et la synchronisation labiale, vous pouvez traduire votre message en plusieurs langues pour une pénétration de marché plus large.
Quelles capacités d'Avatar AI HeyGen offre-t-il pour une création efficace de contenu vidéo ?
HeyGen propose des Avatars AI avancés qui transforment le texte en vidéo à partir de script, augmentant considérablement l'efficacité de la création vidéo. Ces Avatars AI, combinés à un assistant d'écriture AI, permettent une génération rapide de vidéos AI HeyGen de haute qualité sans travail de caméra traditionnel.