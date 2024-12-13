Créez des Prompts pour des Vidéos de Gouvernance avec une Efficacité Pilotée par l'AI
Simplifiez la production de vidéos pour le contenu de gouvernance et engagez efficacement les parties prenantes avec des Modèles & scènes conçus professionnellement.
Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour les nouveaux fournisseurs sur les meilleures pratiques de la chaîne d'approvisionnement, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir un script détaillé en un récit visuel engageant avec une voix off claire et autoritaire et des graphiques illustratifs nets, simplifiant le processus de création vidéo.
Créez une promo de générateur de vidéo AI de 30 secondes pour une initiative de gouvernance interne, ciblant les cadres avec un style visuel sophistiqué et concis et une bande sonore professionnelle et dynamique, en utilisant les Modèles & scènes de HeyGen pour accélérer la production et mettre en avant les mises à jour clés des politiques.
Générez une vidéo d'annonce de 50 secondes pour les parties prenantes sur les changements de politique à venir, en se concentrant sur la narration visuelle avec des graphiques animés dynamiques et une voix off confiante et articulée générée via la génération de voix off de HeyGen, garantissant que les vidéos de gouvernance complexes sont facilement compréhensibles.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation en Gouvernance.
Augmentez l'engagement et la rétention pour les politiques et procédures de gouvernance en utilisant des vidéos de formation pilotées par l'AI.
Élargissez l'Éducation en Gouvernance.
Produisez un plus grand volume de cours de gouvernance et atteignez efficacement tous les employés et parties prenantes concernés à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo, en particulier pour les vidéos de gouvernance ?
HeyGen permet aux utilisateurs de simplifier la production vidéo en transformant le texte en vidéo AI engageante. Son générateur de vidéo AI intuitif vous permet de créer des prompts pour des vidéos de gouvernance, en utilisant des Avatars AI et un Générateur de Script Vidéo AI robuste pour un processus créatif rationalisé.
HeyGen peut-il aider à engager les parties prenantes avec des vidéos professionnelles de Porte-parole AI ?
Absolument. HeyGen vous permet d'engager efficacement les parties prenantes grâce à des vidéos professionnelles de Porte-parole AI. Vous pouvez choisir parmi divers Avatars AI et utiliser des fonctionnalités de narration visuelle robustes, garantissant que votre message est délivré avec impact et cohérence de marque.
Quels avantages HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos explicatives pour former les employés ?
HeyGen offre des avantages significatifs pour la formation des employés, permettant la création rapide de vidéos explicatives professionnelles. Avec des modèles pilotés par l'AI et une génération de voix off efficace, vous pouvez simplifier la production vidéo et transmettre rapidement des informations complexes.
Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour personnaliser et exporter des vidéos AI ?
HeyGen offre des fonctionnalités avancées d'édition vidéo pour personnaliser vos vidéos AI. Vous pouvez appliquer des contrôles de marque, ajouter des sous-titres et des légendes pour l'accessibilité, et exporter facilement dans divers formats d'aspect pour s'adapter à toute plateforme, garantissant une sortie polyvalente.