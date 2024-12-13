Créez des Vidéos de Bibliothèques de Suggestions : Captivez Instantanément Votre Audience

Rationalisez votre flux de travail pour créer des vidéos engageantes plus rapidement, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour des présentations percutantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les propriétaires de petites entreprises et les éducateurs souhaitant produire des vidéos plus engageantes, ce segment de 1,5 minute illustre l'utilisation des bibliothèques de suggestions pour stimuler la créativité. Avec des graphiques lumineux et illustratifs et un avatar AI énergique et amical, la vidéo expliquera comment les divers "Avatars AI" de HeyGen peuvent donner vie à n'importe quel message, captivant votre audience avec des présentations personnalisées et dynamiques.
Exemple de Prompt 2
Les responsables du support client et les formateurs produits peuvent améliorer leurs guides utilisateurs avec une vidéo de 2 minutes démontrant des Tutoriels de Succès Client accessibles. Grâce à des enregistrements d'écran conviviaux combinés à des graphiques superposés et des sous-titres précis, cette suggestion illustre comment la robuste fonctionnalité "Sous-titres/légendes" de HeyGen garantit que tous les spectateurs peuvent facilement suivre, améliorant l'accessibilité pour des audiences diverses.
Exemple de Prompt 3
Créez des Présentations de Vente convaincantes sans effort avec cette vidéo de 45 secondes, parfaite pour les équipes de vente et les formateurs d'entreprise cherchant à impressionner les clients. Présentant des visuels d'entreprise soignés avec des transitions de scène dynamiques et une voix off professionnelle, cette suggestion met en avant comment les "Modèles & scènes" disponibles dans HeyGen permettent une création rapide de contenu à fort impact, augmentant l'engagement dans toute présentation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Bibliothèques de Suggestions

Créez des vidéos engageantes efficacement en utilisant les bibliothèques de suggestions avec des outils AI puissants, économisant du temps et augmentant l'engagement de l'audience sans effort.

1
Step 1
Créez le Script de Votre Bibliothèque de Suggestions
Commencez par rédiger le contenu de votre vidéo sous forme de script détaillé. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" pour transformer vos suggestions écrites en une base narrative visuelle.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentation Visuelle
Sélectionnez un "Avatar AI" approprié pour présenter votre message. Cette fonctionnalité puissante donne vie à votre script avec des personnages réalistes et humains.
3
Step 3
Améliorez avec Audio et Visuels
Élevez votre vidéo en utilisant la fonctionnalité "Génération de voix off" pour ajouter une narration professionnelle, assurant clarté et impact pour votre audience.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo terminée, utilisez les options d'exportation pour finaliser vos "vidéos engageantes". Cela vous permet de partager facilement votre contenu sur diverses plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Création de publicités performantes en quelques minutes avec des vidéos AI

Produisez rapidement des campagnes marketing efficaces avec des publicités vidéo alimentées par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment l'AI de HeyGen simplifie-t-elle le processus de création vidéo ?

HeyGen utilise des outils AI puissants, y compris un Générateur de Texte en Vidéo gratuit, pour simplifier et accélérer considérablement le processus de création vidéo. Cela permet aux utilisateurs de produire des vidéos de haute qualité efficacement, économisant ainsi du temps.

Quels types de vidéos engageantes puis-je créer avec HeyGen pour les entreprises ?

Avec HeyGen, vous pouvez générer des vidéos engageantes adaptées à divers besoins professionnels, tels que des Campagnes Marketing dynamiques, des Modules de Formation RH complets, des Présentations de Vente persuasives et des Tutoriels de Succès Client utiles, tous conçus pour augmenter l'engagement.

Comment les fonctionnalités de HeyGen améliorent-elles l'accessibilité et la portée des vidéos ?

HeyGen améliore l'accessibilité en fournissant des avatars AI réalistes, une génération de voix off diversifiée et des sous-titres/légendes automatiques. Ces fonctionnalités garantissent que votre contenu est facilement compris et atteint un public plus large et inclusif.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque à travers les vidéos, y compris celles des bibliothèques de suggestions ?

Oui, HeyGen offre des modèles étendus et des contrôles de marque robustes, vous permettant d'appliquer de manière cohérente votre logo et vos couleurs de marque. Cela garantit que les vidéos, y compris celles créées à partir de bibliothèques de suggestions, reflètent une identité de marque professionnelle et unifiée.

