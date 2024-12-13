Créez des Vidéos de Mise à Jour de Projet Rapides et Faciles

Générez des mises à jour de projet engageantes sans effort. Transformez votre script en une vidéo dynamique avec des voix réalistes grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de mise à jour de statut de 45 secondes, concise, pour la direction, offrant un aperçu global de l'avancement mensuel d'un projet critique. La vidéo doit adopter un style visuel élégant et corporatif avec un texte minimal, en se concentrant sur des visuels percutants et des transitions professionnelles. Utilisez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver des séquences B-roll pertinentes, assurant un aspect soigné, et tirez parti de la génération de voix off pour narrer les réalisations clés et les étapes futures, améliorant ainsi la communication globale du projet.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo amicale et transparente de 30 secondes conçue pour fournir aux clients externes des mises à jour vidéo faciles sur leur projet en cours. L'esthétique visuelle doit être propre et rassurante, utilisant une palette de couleurs vives et des graphiques simples pour transmettre clairement les progrès. Assurez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres/captions précis à tous les dialogues, et n'oubliez pas d'utiliser la fonction de redimensionnement et d'exportation d'aspect de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes de visualisation client lors du partage de ces mises à jour de projet cruciales.
Exemple de Prompt 3
Imaginez que vous devez créer des vidéos pour les nouveaux membres de l'équipe rejoignant un projet. Concevez une vidéo d'orientation informative et accueillante de 90 secondes qui sert de lancement dynamique, résumant l'état actuel du projet et les objectifs clés. Le style visuel doit être propre et invitant, incorporant des superpositions de texte à l'écran et un ton amical et encourageant dans la narration. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des visuels convaincants et convertir votre script détaillé en vidéo de manière transparente, fournissant un aperçu complet des mises à jour de statut de projet passées et des directions futures.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Mise à Jour de Projet

Créez efficacement des vidéos de mise à jour de projet professionnelles en quelques minutes avec des outils alimentés par l'AI, simplifiant votre communication d'équipe et tenant tout le monde informé.

1
Step 1
Collez Votre Script
Collez votre script de mise à jour de projet directement dans l'éditeur. La puissante fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen transforme votre texte en contenu vidéo engageant.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter vos mises à jour. Nos avatars AI apportent une présence professionnelle et cohérente à vos messages vidéo, rendant votre création vidéo AI fluide.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des visuels et de la musique pertinents. Appliquez vos contrôles de branding uniques, tels que les logos et les couleurs, pour un aspect cohérent et professionnel qui renforce votre communication de projet.
4
Step 4
Générez et Partagez
Finalisez votre vidéo en un seul clic. Notre plateforme générera automatiquement des sous-titres/captions, rendant vos mises à jour de projet accessibles et faciles à comprendre lorsque vous générez des vidéos.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez les Jalons de Projet avec l'AI

Présentez les jalons et les progrès du projet avec des vidéos AI engageantes, rendant le reporting clair et captivant.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de mise à jour de projet engageantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de mise à jour de projet professionnelles sans montage complexe. En utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte en vidéo, HeyGen transforme vos mises à jour de projet en contenu vidéo engageant rapidement et efficacement, rendant la création vidéo accessible à tous.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos en ligne efficace pour les mises à jour d'équipe ?

HeyGen est un créateur de vidéos en ligne efficace car il simplifie tout le processus de génération de mises à jour d'équipe. Avec HeyGen, vous pouvez utiliser des modèles préconçus et une bibliothèque de médias pour produire des mises à jour vidéo de haute qualité pour la communication de projet avec un minimum d'effort.

Puis-je personnaliser le branding de mes vidéos de communication de projet avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet de personnaliser entièrement le branding de vos vidéos de communication de projet. Vous pouvez facilement appliquer le logo et les couleurs de votre entreprise pour que toutes vos mises à jour de projet s'alignent parfaitement avec votre identité d'entreprise.

Pourquoi devrais-je utiliser la création vidéo AI pour les mises à jour de statut de projet ?

Utiliser la création vidéo AI avec HeyGen pour les mises à jour de statut de projet améliore considérablement l'efficacité et la cohérence. HeyGen vous permet de générer des vidéos avec des avatars AI réalistes et des voix off automatisées, assurant une communication claire et professionnelle pour chaque mise à jour d'équipe.

