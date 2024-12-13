Créez des Vidéos de Présentation de Projet Sans Effort

Rationalisez votre flux de travail d'intégration de projet avec des vidéos engageantes. Utilisez des avatars AI pour générer rapidement un contenu professionnel et conforme à votre marque.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo engageante de 60 secondes pour les chefs de département et les responsables des opérations, montrant comment rationaliser votre processus d'intégration. Le style visuel doit être dynamique et convivial, avec des scénarios relatables et une voix AI entraînante. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour donner vie aux étapes clés du processus, rendant l'information plus digeste et percutante.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo informative d'une minute pour les responsables de formation et les nouveaux employés, détaillant le processus complet d'intégration de projet à travers des vidéos de présentation claires. Le style visuel doit être épuré et pédagogique, utilisant du texte à l'écran et les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité, associé à une voix off professionnelle et explicative générée à l'aide des modèles et scènes de HeyGen pour un aspect cohérent.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de démonstration technique de 45 secondes pour les administrateurs système et les équipes techniques, en se concentrant sur la façon dont HeyGen peut aider à automatiser les tâches répétitives dans leur flux de travail d'intégration de projet. Le style visuel doit être illustratif et précis, utilisant des diagrammes et des séquences de soutien pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. L'audio doit comporter une génération de voix off nette et informative, expliquant les points d'intégration technique.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Présentation de Projet

Produisez sans effort des vidéos de présentation de projet engageantes et conformes à votre marque en utilisant l'IA pour rationaliser votre flux de travail et informer les parties prenantes.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle Alimenté par l'IA
Commencez par choisir un modèle vidéo alimenté par l'IA dans la bibliothèque pour structurer rapidement votre présentation de projet et l'aligner avec votre marque.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez un avatar AI pour représenter votre marque, délivrant vos informations d'intégration de projet de manière claire et engageante sans besoin de caméra.
3
Step 3
Générez des Voix Off Professionnelles
Saisissez votre script pour générer instantanément des voix off professionnelles, garantissant que votre présentation de projet est narrée avec une clarté et un ton parfaits.
4
Step 4
Exportez Avec des Sous-titres
Finalisez et exportez votre vidéo de présentation de projet, en incluant automatiquement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et la portée pour toutes les parties prenantes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentations de Projet à Fort Impact

Produisez rapidement des vidéos de présentation convaincantes pour obtenir l'adhésion des parties prenantes et lancer efficacement de nouveaux projets avec rapidité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen rationalise-t-il le flux de travail d'intégration de projet en utilisant l'IA ?

HeyGen utilise des modèles vidéo alimentés par l'IA et des avatars AI réalistes pour automatiser la création de vidéos de présentation de projet engageantes directement à partir de vos scripts, rationalisant ainsi considérablement votre processus d'intégration et aidant à automatiser les tâches répétitives.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de présentation de projet conformes à la marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos ressources personnalisées pour garantir que toutes vos vidéos de présentation de projet sont systématiquement conformes à votre marque. Vous pouvez également utiliser des avatars AI et des voix off qui correspondent au style de votre entreprise.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de présentation de projet ?

HeyGen propose des capacités avancées d'IA telles que la génération de texte en vidéo à partir d'un script, un acteur vocal AI pour des voix off naturelles, et un générateur de sous-titres AI pour des sous-titres automatiques, tous conçus pour rendre vos vidéos de présentation de projet hautement professionnelles et accessibles.

Est-il facile de créer des vidéos de présentation de projet avec HeyGen ?

Oui, HeyGen est conçu pour l'efficacité, permettant aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos de présentation de projet en utilisant des modèles vidéo alimentés par l'IA et en transformant le texte directement en vidéos engageantes. Cela simplifie l'ensemble du processus d'intégration de projet.

