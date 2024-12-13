Créez des Vidéos de Passation de Projet avec la Facilité de l'IA

Créez des vidéos de passation de projet efficaces en utilisant les modèles vidéo alimentés par l'IA de HeyGen pour clarifier les processus complexes et améliorer l'engagement de l'équipe.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo didactique de 45 secondes destinée aux équipes opérationnelles, illustrant la puissance de la standardisation du transfert d'informations lors des passations de projet. La vidéo doit utiliser un style visuel épuré basé sur des modèles, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour garantir la cohérence de la marque dans tous les supports de formation. Avec des sous-titres générés automatiquement, cette vidéo clarifiera les processus complexes, rendant chaque passation efficace et sans erreur pour les nouveaux membres de l'équipe.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promotionnelle captivante de 30 secondes ciblant les agences créatives, mettant en avant une approche innovante des processus de passation détaillés et efficaces pour les campagnes marketing. L'esthétique visuelle doit être élégante et visuellement époustouflante, incorporant le support de la bibliothèque de médias/stock pour les séquences b-roll qui complètent le récit, le tout alimenté par une conversion de texte en vidéo à partir de la génération de script, créant une histoire percutante qui renforce l'engagement lors des passations avec les clients.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo informative de 60 secondes pour les entreprises mondiales, démontrant comment créer des vidéos de passation de projet multilingues pour combler les lacunes de communication entre les équipes internationales. Le style visuel et audio doit être professionnel et inclusif, présentant diverses options de génération de voix off dans différentes langues pour s'assurer que chaque membre de l'équipe comprend les informations critiques. Cela garantit que chaque passation de projet est claire et accessible, quel que soit l'emplacement géographique ou la langue maternelle.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Passation de Projet

Rationalisez les passations de projet et les sessions de formation avec des vidéos engageantes alimentées par l'IA. Assurez clarté et cohérence pour toutes les parties prenantes, rendant les processus complexes faciles à comprendre.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi les modèles vidéo alimentés par l'IA de HeyGen conçus pour les passations de projet et la formation. Ces modèles fournissent un point de départ structuré, simplifiant votre processus de création vidéo.
2
Step 2
Collez Votre Script
Collez votre script de passation de projet dans l'éditeur. Notre fonctionnalité avancée de conversion de texte en vidéo à partir de script générera automatiquement la narration parlée pour votre vidéo.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Améliorez l'engagement en personnalisant votre vidéo avec l'esthétique de votre marque. Appliquez des contrôles de marque pour incorporer votre logo, vos couleurs et d'autres éléments visuels, assurant une présentation professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez vos vidéos finales de passation de projet. Avant d'exporter, assurez l'accessibilité en activant les sous-titres automatiques, rendant votre contenu clair pour tous les membres de l'équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Processus Complexes de Passation de Projet

.

Simplifiez les détails de projet complexes et les spécifications techniques en formats vidéo facilement compréhensibles, améliorant la clarté et réduisant les malentendus lors des passations.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment les modèles vidéo alimentés par l'IA de HeyGen peuvent-ils améliorer mes vidéos de passation de projet ?

HeyGen propose une gamme de modèles vidéo alimentés par l'IA spécifiquement conçus pour simplifier la création de vidéos de passation de projet engageantes. Ces modèles aident à standardiser le transfert d'informations, garantissant clarté et engagement pour des passations fluides au sein de votre équipe.

Quel rôle jouent les Avatars AI dans la création de vidéos de formation efficaces avec HeyGen ?

Les Avatars AI de HeyGen apportent une présence professionnelle et cohérente à vos vidéos de formation, rendant les processus complexes plus faciles à comprendre. Vous pouvez utiliser ces Avatars AI, ainsi que des voix off multilingues, pour atteindre une qualité de production élevée et une accessibilité large pour vos sessions de formation.

Comment HeyGen aide-t-il à clarifier les processus complexes pour des passations de projet détaillées ?

HeyGen aide à clarifier les processus complexes en permettant la création de vidéos de passation de projet riches en visuels, complètes avec des fonctionnalités comme un générateur de sous-titres AI. Cela garantit que toutes les informations critiques sont transmises avec précision et facilement compréhensibles, conduisant à des processus de passation plus détaillés et efficaces.

Puis-je personnaliser les vidéos de passation de projet de HeyGen pour correspondre à l'identité de ma marque ?

Absolument ! HeyGen vous permet de personnaliser entièrement vos vidéos de passation de projet avec des scènes de marque et des titres personnalisés, les alignant parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Cela aide à standardiser le transfert d'informations tout en maintenant une représentation visuelle professionnelle et cohérente.

