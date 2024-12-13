Créez des Vidéos de Charte de Projet avec l'IA : Rapide & Facile

Rationalisez la gestion de projet avec une communication visuelle engageante. Transformez les chartes de projet en vidéos professionnelles sans effort en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

479/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Les chefs de projet cherchant à rationaliser la gestion de projet et à améliorer l'efficacité trouveront de la valeur dans cette vidéo de 45 secondes, démontrant comment les vidéos de charte de projet pilotées par l'IA peuvent simplifier les introductions de projets complexes. Visez un style visuel moderne, épuré et dynamique avec une voix off confiante et explicative, présentée par un avatar IA engageant pour transmettre professionnalisme et innovation.
Exemple de Prompt 2
Imaginez devoir communiquer des mises à jour critiques ou des détails complets sur votre Charte de Gestion de Projet à une équipe transversale ou à des partenaires externes. Produisez une vidéo de 60 secondes avec un style visuel engageant et illustratif et une voix off claire et concise, en vous assurant que tous les points clés sont compris en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et le renforcement.
Exemple de Prompt 3
Pour les équipes de vente ou les cadres ayant besoin d'un aperçu percutant lors des présentations initiales, créez une vidéo persuasive de 30 secondes pour créer des vidéos de charte de projet qui captent l'attention. Concentrez-vous sur un style visuel rapide et soigné avec une voix off énergique, en utilisant les Modèles & scènes de HeyGen pour assembler rapidement une introduction professionnelle et visuellement attrayante en utilisant un Modèle de Vidéos de Charte de Projet.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Charte de Projet

Transformez vos chartes de projet en vidéos engageantes pilotées par l'IA pour améliorer l'engagement des parties prenantes et rationaliser la communication visuelle.

1
Step 1
Créez Votre Script de Charte de Projet
Développez le contenu principal de votre charte de projet. Une fois votre script finalisé, collez-le dans l'éditeur de HeyGen pour générer automatiquement des scènes vidéo en utilisant notre fonctionnalité de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur IA
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA pour représenter visuellement votre charte de projet. Associez votre avatar choisi à une voix appropriée parmi nos options de génération de voix off pour transmettre votre message de manière professionnelle.
3
Step 3
Appliquez la Marque et les Visuels
Personnalisez votre vidéo pour qu'elle s'aligne avec l'identité de votre marque. Appliquez le logo et les couleurs de votre entreprise en utilisant les contrôles de marque de HeyGen, et intégrez des médias pertinents pour améliorer la communication visuelle.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Charte de Projet
Finalisez votre création en exportant votre vidéo de charte de projet. Ajustez le format d'image si nécessaire et téléchargez votre vidéo, prête à être partagée avec les parties prenantes pour rationaliser la gestion de projet.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des mises à jour rapides de charte de projet

.

Produisez des résumés vidéo courts et engageants des chartes de projet ou des étapes clés, communiquant efficacement les mises à jour à des parties prenantes internes et externes diverses.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de charte de projet ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de charte de projet en transformant votre script en contenu vidéo engageant. Utilisez des Avatars IA et des Acteurs Vocaux IA pour communiquer clairement la portée et les objectifs du projet pour un engagement efficace des parties prenantes.

Quelles capacités IA HeyGen offre-t-il pour les vidéos de Charte de Gestion de Projet ?

HeyGen exploite des Avatars IA avancés et une fonctionnalité robuste d'Acteur Vocal IA pour donner vie à votre Charte de Gestion de Projet. Cette approche pilotée par l'IA rationalise la production, vous permettant de générer des vidéos professionnelles avec des voix off et des sous-titres personnalisés à partir d'un simple texte.

Puis-je personnaliser les éléments visuels de mes vidéos de charte de projet dans HeyGen ?

Absolument. HeyGen propose divers Modèles de Vidéos de Charte de Projet et des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs préférées. Cela garantit que votre communication visuelle reste cohérente et professionnelle dans toutes les vidéos de gestion de projet.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos de charte de projet en plusieurs langues ?

Oui, HeyGen vous permet d'atteindre un public mondial en générant des vidéos de charte de projet avec des voix off et des sous-titres dans plusieurs langues. Cette capacité aide à rationaliser la gestion de projet et favorise une communication plus claire avec des parties prenantes diverses.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo