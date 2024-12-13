Créez des Vidéos de Développement Professionnel pour une Formation Engagée
Boostez l'engagement des employés et la rétention des connaissances avec des vidéos de développement professionnel époustouflantes, créées sans effort grâce aux avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative dynamique de 60 secondes présentant une nouvelle fonctionnalité logicielle pour les clients potentiels, en mettant l'accent sur ses avantages. Utilisez des modèles et des scènes vibrants ainsi que la conversion de texte en vidéo à partir de scripts pour créer un style visuel engageant avec une musique de fond entraînante et une narration confiante.
Produisez une vidéo concise de 30 secondes de partage de connaissances pour les employés existants sur une mise à jour importante de la politique. La vidéo doit avoir un style visuel informatif et direct, utilisant des sous-titres/captions précis pour l'accessibilité et une voix off professionnelle, garantissant la clarté et la rétention des informations critiques.
Concevez une vidéo pratique de formation de 90 secondes démontrant un nouvel outil interne pour tout le personnel. Employez un style visuel instructif et concentré, en incorporant un avatar AI pour la présentation et en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour expliquer clairement et calmement les étapes complexes, rendant le processus d'apprentissage efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez Plus de Cours de Développement Professionnel.
Développez et livrez un plus grand volume de cours de développement professionnel et de vidéos de formation, atteignant facilement un public mondial.
Boostez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Exploitez la vidéo alimentée par l'AI pour améliorer considérablement l'engagement et la rétention des connaissances dans vos vidéos de formation professionnelle et vos ressources éducatives.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation professionnelle ?
HeyGen utilise des avatars AI et des capacités avancées de conversion de texte en vidéo pour simplifier la création de vidéos de formation professionnelle. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen génère un contenu engageant avec des voix off réalistes, rendant le processus efficace et accessible à tous.
Quels types de vidéos de formation puis-je créer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez créer divers types de vidéos de formation, y compris l'intégration des employés, des démonstrations de produits, des guides pratiques et des vidéos explicatives animées. Profitez de modèles personnalisables et de contrôles de marque pour garantir que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec vos ressources éducatives spécifiques et l'identité de votre entreprise.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour améliorer l'engagement des spectateurs et l'accessibilité du contenu éducatif ?
Oui, HeyGen améliore l'engagement et l'accessibilité de vos vidéos de développement professionnel grâce à des sous-titres et captions automatiques. Cela garantit que vos ressources éducatives sont claires, compréhensibles et accessibles à un public plus large, améliorant ainsi les objectifs d'apprentissage globaux.
Comment HeyGen aide-t-il à augmenter la production de vidéos pour la formation à la demande ?
HeyGen permet une production rapide et en grande quantité de contenu vidéo de formation à la demande en transformant des scripts en vidéos avec des avatars AI. Ce processus efficace permet aux organisations de créer rapidement des vidéos de formation pour diverses plateformes et publics, rationalisant le partage des connaissances sans montage vidéo intensif.