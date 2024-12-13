Créez des Vidéos de Formation à la Productivité Qui Captivent et Éduquent

Améliorez la rétention des connaissances et l'engagement des employés avec des vidéos de formation dynamiques. Utilisez des avatars AI pour simplifier la création et captiver votre audience.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo d'intégration et d'orientation complète de 90 secondes pour les nouveaux employés, démontrant l'utilisation efficace d'un logiciel central de l'entreprise. Adoptez une approche visuelle de style tutoriel propre avec un audio clair et concis. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script pour créer et affiner rapidement les vidéos tutoriels, en veillant à ce que toutes les informations critiques soient transmises avec précision pour un développement efficace des compétences des employés.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo amicale de 60 secondes pour les équipes à distance, décrivant une routine de planification quotidienne simple pour augmenter la productivité. Le style visuel doit être lumineux et encourageant, avec des étapes faciles à suivre et des graphiques de soutien. Utilisez les modèles et scènes robustes de HeyGen pour assembler rapidement cette vidéo de formation engageante, assurant un aspect cohérent et professionnel à travers tout le contenu de formation à la productivité.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo inspirante de 75 secondes destinée aux professionnels créatifs luttant contre la procrastination, offrant des stratégies concrètes pour surmonter les blocages mentaux. Adoptez un style visuel et audio dynamique avec une musique de fond motivante et des images percutantes. Intégrez des visuels convaincants de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir le récit et faire de cette vidéo de formation un outil efficace qui encourage la concentration et l'initiative.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation à la Productivité

Rationalisez le développement des compétences des employés et augmentez l'engagement avec des vidéos de formation professionnelles et percutantes, conçues rapidement et efficacement.

1
Step 1
Préparez Votre Script de Formation
Développez votre script, puis utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer instantanément votre contenu en une vidéo de formation engageante.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre formation, assurant une prestation professionnelle et engageante pour vos vidéos de formation des employés.
3
Step 3
Personnalisez avec Votre Marque
Appliquez le branding de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, en utilisant les contrôles de branding de HeyGen pour créer des vidéos de formation à la productivité cohérentes et reconnaissables.
4
Step 4
Ajoutez des Sous-titres et Exportez
Améliorez l'accessibilité pour tous les spectateurs avec des sous-titres automatiques et exportez votre vidéo de formation de haute qualité dans le format d'aspect souhaité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez la Productivité et la Motivation

Produisez des vidéos de motivation convaincantes pour favoriser un état d'esprit productif et améliorer l'engagement des employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer rapidement des vidéos de formation à la productivité engageantes ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation engageantes. Avec des avatars AI et des capacités de texte à vidéo à partir d'un script, vous pouvez facilement produire un contenu de formation à la productivité de haute qualité et professionnel sans avoir besoin de connaissances approfondies en logiciels de montage vidéo.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer des vidéos de formation efficaces pour les employés ?

HeyGen propose une suite d'outils pour développer des vidéos de formation efficaces pour les employés, y compris des modèles personnalisables, la génération de voix off et des sous-titres automatiques. Ces fonctionnalités permettent un branding cohérent et aident à assurer la rétention des connaissances à travers tous vos modules de formation.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer divers types de vidéos de formation, comme des guides pratiques ou des micro-apprentissages ?

Absolument, HeyGen est polyvalent pour créer divers types de vidéos de formation, des vidéos pratiques détaillées aux modules de micro-apprentissage concis. Vous pouvez facilement adapter votre script en vidéos de présentation ou vidéos de formation animées, rendant votre contenu plus dynamique et efficace.

Comment HeyGen assure-t-il une qualité professionnelle et un branding cohérent dans les vidéos de formation ?

HeyGen permet une production de qualité professionnelle avec des fonctionnalités telles que des avatars AI, la génération de voix off de haute qualité et des contrôles de branding robustes. Vous pouvez intégrer votre logo et vos couleurs de marque dans chaque vidéo de formation, assurant un aspect cohérent et soigné qui améliore l'engagement des employés.

