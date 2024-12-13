Créez des Vidéos d'Optimisation de la Productivité avec la Puissance de l'IA

Améliorez l'efficacité et l'engagement de l'équipe avec des vidéos de formation captivantes, générées sans effort à l'aide d'avatars AI.

612/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'optimisation de la productivité engageante de 45 secondes spécifiquement pour les travailleurs à distance, offrant des conseils rapides pour maintenir la concentration et éviter les distractions numériques en travaillant à domicile. Adoptez un style visuel amical et accessible, en utilisant un avatar AI diversifié comme présentateur pour créer une connexion personnelle, accompagné d'une voix off calme et encourageante. Les avatars AI de HeyGen offrent une présence à l'écran cohérente et professionnelle, rendant simple la production de contenu de formation cohérent pour une main-d'œuvre dispersée.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes destinée aux professionnels des RH et aux nouveaux employés, simplifiant les premières étapes des processus d'intégration en présentant des outils essentiels pour la collaboration. L'esthétique visuelle doit être vive et accueillante, utilisant une série de scènes dynamiques et de superpositions de texte pour mettre en avant les informations clés, soutenues par une bande sonore enthousiaste. Exploitez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un contenu pédagogique d'apparence professionnelle qui fait que les nouveaux employés se sentent bienvenus et informés.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de productivité dynamique de 60 secondes offrant trois conseils pratiques pour améliorer le flux de travail quotidien, ciblant un large public de professionnels et d'étudiants. L'approche visuelle doit être rapide et motivante, incorporant une typographie cinétique et des coupes rapides, soulignée par une bande sonore énergique et une voix off claire et concise. Incluez impérativement les sous-titres automatiques de HeyGen pour garantir une accessibilité et un engagement maximum pour tous les spectateurs, leur permettant d'absorber l'information même dans des environnements sans son.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Optimisation de la Productivité

Transformez vos concepts de productivité en vidéos engageantes avec des outils alimentés par l'IA, parfaits pour une formation efficace.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par rédiger votre script pour vos vidéos. Utilisez la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir facilement votre contenu écrit en visuels dynamiques, créant des Vidéos d'Optimisation de la Productivité efficaces.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'Avatars AI professionnels pour présenter votre message. Cette fonctionnalité offre un visage cohérent et engageant pour vos instructions.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off Engagée
Générez une voix off naturelle en utilisant un acteur vocal AI avancé. Cela assure clarté et professionnalisme pour votre audience.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la facilement dans le format d'aspect souhaité. Partagez votre contenu final pour améliorer la collaboration et le transfert de connaissances.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Communications Internes Engagées

.

Générez rapidement des vidéos courtes et percutantes pour des conseils de productivité internes, des mises à jour de processus et des annonces, favorisant une meilleure collaboration d'équipe.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'optimisation de la productivité pour mon équipe ?

HeyGen simplifie la création de vidéos d'optimisation de la productivité engageantes en utilisant des avatars AI et le texte-à-vidéo, améliorant considérablement l'efficacité et la collaboration de l'équipe. Vous pouvez rapidement produire du contenu personnalisé pour diverses communications internes, y compris des mises à jour et des explications de processus.

HeyGen peut-il être utilisé pour développer des vidéos de formation AI efficaces pour les travailleurs à distance ?

Absolument. HeyGen offre une plateforme intuitive pour créer des vidéos de formation AI professionnelles adaptées aux travailleurs à distance, améliorant les processus d'intégration et la formation commerciale. Son acteur vocal AI et son générateur de sous-titres garantissent un contenu clair et accessible pour tous les membres de l'équipe.

Quels avantages les Avatars AI offrent-ils pour créer des vidéos de productivité engageantes ?

Les avatars AI de HeyGen apportent une touche humaine à vos vidéos de productivité, augmentant l'engagement et rendant les informations complexes plus digestes. Ils permettent une image de marque cohérente et une présentation professionnelle sans avoir besoin de tournage traditionnel.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos de formation pour les environnements de travail hybrides ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation en transformant des scripts en présentations professionnelles avec des outils alimentés par l'IA, idéaux pour les environnements de travail hybrides. Utilisez des modèles, une image de marque personnalisée et des sous-titres AI pour créer un contenu percutant qui soutient une formation et une compréhension étendues.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo