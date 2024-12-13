Créez des Vidéos de Formation pour la Ligne de Production : Améliorez l'Efficacité

Rationalisez la formation en fabrication et la conformité à la sécurité avec un contenu engageant et personnalisé. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour créer des vidéos de formation réalistes pour les employés.

469/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation à la sécurité de 60 secondes pour tout le personnel de l'atelier de fabrication, mettant en avant les protocoles de sécurité essentiels pour la manipulation des matériaux sur la ligne de production. Le style visuel et audio doit être sérieux et informatif, incorporant des alertes à l'écran et des sous-titres pour renforcer les avertissements clés, facilement produite avec la génération de voix off de HeyGen pour délivrer des messages percutants de conformité à la sécurité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction de 2 minutes pour les techniciens expérimentés, détaillant le fonctionnement d'un bras robotique nouvellement intégré sur la chaîne de montage. L'approche visuelle doit être très détaillée et explicative, utilisant des diagrammes animés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer des mécanismes internes complexes, livrée par un avatar AI pour une formation claire à l'opération des machines.
Exemple de Prompt 3
Concevez une micro-vidéo de 45 secondes pour aborder un problème courant de contrôle qualité sur la ligne d'emballage, fournissant des étapes de dépannage rapides pour une résolution immédiate. Cette vidéo doit être concise et pratique avec des visuels dynamiques, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et un redimensionnement et exportation des formats pour un accès mobile facile, servant de vidéo de formation efficace pour une référence immédiate.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation pour la Ligne de Production

Rationalisez l'intégration des employés et améliorez l'efficacité opérationnelle avec des vidéos de formation engageantes et personnalisées pour votre ligne de production.

1
Step 1
Créez Votre Script et Plan
Commencez par définir vos procédures de ligne de production et rédigez un script détaillé. Utilisez la fonctionnalité de transformation du texte en vidéo de HeyGen pour convertir votre contenu en une première ébauche de vidéo.
2
Step 2
Choisissez des Visuels et un Avatar AI
Sélectionnez des visuels captivants dans la bibliothèque de médias ou téléchargez les vôtres, puis choisissez un avatar AI pour agir en tant que présentateur compétent pour une vidéo de formation animée engageante.
3
Step 3
Ajoutez de la Marque et de l'Accessibilité
Intégrez l'identité de votre entreprise avec des contrôles de marque pour les logos et les couleurs. Améliorez la clarté et l'accessibilité de toutes les vidéos de formation des employés en ajoutant des sous-titres et légendes automatiques.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Vidéo
Examinez et affinez votre vidéo pour en assurer l'exactitude et l'impact. Enfin, exportez votre contenu eLearning complété dans divers formats d'aspect pour une distribution fluide sur vos plateformes préférées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes

.

Produisez rapidement des vidéos de micro-apprentissage et des guides pratiques rapides pour des tâches spécifiques de la ligne de production, garantissant des mises à jour en temps opportun et une formation accessible à la demande.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation pour la ligne de production ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et une technologie de transformation du texte en vidéo pour simplifier considérablement le processus de création de vidéos de formation percutantes pour la ligne de production. Vous pouvez transformer des scripts en contenu vidéo professionnel et engageant rapidement, réduisant ainsi considérablement les délais de production vidéo traditionnels.

Quels types de vidéos de formation pour les employés peuvent être produites avec HeyGen ?

HeyGen est polyvalent, permettant la création d'une large gamme de vidéos de formation pour les employés, y compris des modules d'intégration complets, des formations essentielles à la sécurité et des formations détaillées sur la conformité. Vous pouvez également développer des vidéos explicatives efficaces et des démonstrations de produits pour améliorer l'apprentissage.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque et du contenu pour des besoins de formation uniques ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer le logo, les couleurs et les éléments visuels spécifiques de votre entreprise dans vos vidéos de formation personnalisées. Avec une variété de modèles et la flexibilité de télécharger vos propres médias, vous pouvez adapter le contenu pour correspondre parfaitement à la personnalité unique de votre marque et à vos objectifs éducatifs spécifiques.

Comment HeyGen améliore-t-il l'engagement et la compréhension dans les vidéos de formation ?

HeyGen améliore considérablement l'engagement grâce à l'utilisation d'avatars AI réalistes et à la génération de voix off de haute qualité, rendant l'information plus digeste. La plateforme offre également des sous-titres et légendes automatiques, garantissant l'accessibilité et une meilleure compréhension pour tous les apprenants dans vos programmes de formation.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo