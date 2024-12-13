Créez des Vidéos de Mise à Jour Produit qui Suscitent l'Engagement
Concevez rapidement des vidéos de mise à jour produit professionnelles avec des modèles et scènes prêts à l'emploi, garantissant que vos annonces de fonctionnalités captent l'attention.
Développez une vidéo concise de 30 secondes pour votre base d'utilisateurs générale, mettant en avant les récentes améliorations du produit. Cette vidéo doit adopter un style visuel et audio amical et accessible, utilisant un langage clair et simple et un texte à l'écran bien visible pour transmettre les mises à jour. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer rapidement le contenu et assurez des sous-titres précis pour l'accessibilité, améliorant ainsi votre expérience globale des outils d'édition.
Concevez une mise à jour produit professionnelle de 45 secondes mettant en avant de nouvelles capacités de manière visuellement attrayante pour les marketeurs et les propriétaires de petites entreprises. Le style visuel doit être soigné et axé sur la démonstration, avec une voix off claire et autoritaire guidant les spectateurs à travers les nouvelles fonctionnalités. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la création, en intégrant le support de la bibliothèque de médias/stock pour une expérience visuelle riche, communiquant efficacement vos mises à jour de "vidéos produit".
Produisez une vidéo de démonstration produit informative de 60 secondes ciblant les utilisateurs avancés, expliquant en détail une nouvelle fonctionnalité spécifique. Le style visuel doit être très détaillé avec des segments lourds en enregistrement d'écran, présenté avec une voix calme et explicative. Utilisez le redimensionnement d'aspect et les exportations de HeyGen pour adapter la vidéo à différentes plateformes, en veillant à ce que les capacités des "outils vidéo AI" soient démontrées par une application pratique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Accélérez les Annonces de Fonctionnalités Produit.
Produisez rapidement des vidéos promotionnelles de produit et des annonces de fonctionnalités qui captent l'attention et favorisent l'adoption de vos dernières mises à jour.
Partagez des Mises à Jour sur les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux et des clips courts pour communiquer efficacement de nouvelles fonctionnalités et mises à jour produit à un public plus large.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de mise à jour produit engageantes ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de mise à jour produit en utilisant l'AI. Notre plateforme combine des capacités intuitives de texte à vidéo avec des avatars AI réalistes et une riche bibliothèque de modèles vidéo pour produire rapidement des vidéos produit de qualité professionnelle.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos produit efficace pour les annonces de fonctionnalités ?
HeyGen est un créateur de vidéos produit efficace car il simplifie le processus de création pour des annonces de fonctionnalités captivantes. Avec notre éditeur glisser-déposer et nos outils vidéo AI avancés, vous pouvez générer du contenu de haute qualité sans expérience approfondie en montage, parfait pour mettre en avant de nouvelles fonctionnalités.
Puis-je personnaliser les avatars AI et le branding pour mes vidéos produit HeyGen ?
Oui, HeyGen permet une personnalisation étendue pour vos vidéos produit. Vous pouvez personnaliser les avatars AI pour correspondre à votre marque et utiliser les contrôles de branding pour les logos et les couleurs, garantissant que chaque vidéo s'aligne avec l'identité de votre entreprise.
HeyGen propose-t-il des modèles et des sous-titres automatiques pour des démonstrations produit rapides ?
Absolument, HeyGen offre une large sélection de modèles vidéo et de sous-titres automatiques pour accélérer votre production vidéo. Cela rend incroyablement efficace la création de démonstrations produit soignées et d'autres contenus, améliorant l'accessibilité et l'engagement.