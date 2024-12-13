Créer des Vidéos de Dépannage de Produit pour un Meilleur Support

Réduisez les appels de support et clarifiez rapidement les problèmes techniques complexes en transformant vos scripts en vidéos engageantes avec le texte-à-vidéo de HeyGen.

407/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration de produit de 60 secondes qui explore une fonctionnalité spécifique causant souvent des problèmes techniques pour les utilisateurs existants. La vidéo doit être très informative avec un style visuel engageant, expliquant des fonctions complexes avec du texte à l'écran. Exploitez les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et le texte-à-vidéo à partir du script pour une création de contenu efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de support client de 30 secondes destinée aux clients cherchant des réponses rapides à une question fréquemment posée, agissant comme un tutoriel concis. Adoptez un style énergique et visuellement entraînant, fournissant une solution rapide et efficace. Incorporez les modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour un look dynamique et le support de la bibliothèque de médias/stock pour des ressources visuelles pertinentes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de produit technologique de 50 secondes axée sur l'intégration, abordant et prévenant de manière proactive les problèmes courants pour les nouveaux propriétaires de produits lors de leur configuration initiale. Maintenez un ton accueillant et utile avec des graphiques épurés. Utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour une préparation multi-plateforme et intégrez des avatars AI pour transmettre une expertise produit.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Dépannage de Produit

Produisez rapidement des vidéos de dépannage claires et efficaces qui guident les clients à travers des problèmes techniques courants et améliorent leur expérience produit.

1
Step 1
Créez Votre Script et Sélectionnez un Avatar
Commencez par rédiger un script précis détaillant les étapes de dépannage. Ensuite, utilisez les avatars AI de HeyGen pour narrer vos instructions naturellement, transformant le texte en vidéo à partir de votre script.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et Explications
Améliorez la clarté en incorporant des visuels pertinents. Utilisez des captures d'écran de l'interface de votre produit ou sélectionnez des ressources dans la bibliothèque de médias/stock pour illustrer chaque étape efficacement.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Affinez
Maintenez la cohérence de la marque en appliquant le logo et les couleurs de votre entreprise à l'aide des contrôles de branding. Révisez et affinez votre vidéo, en ajoutant des sous-titres/captions pour l'accessibilité et l'impact.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo pour Distribution
Finalisez votre guide de dépannage en ajustant l'aspect-ratio si nécessaire, puis exportez la vidéo. Vos vidéos de dépannage claires et utiles sont maintenant prêtes pour vos canaux de support.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les problèmes techniques complexes pour les utilisateurs

.

Décomposez les étapes de dépannage de produit complexes en explications vidéo faciles à comprendre, améliorant la compréhension des utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de démonstration de produit et de support client ?

HeyGen vous permet de créer facilement des "vidéos de démonstration de produit" et des "vidéos de support client" de haute qualité en utilisant des avatars AI et la technologie "texte-à-vidéo". Il vous suffit d'entrer votre "écriture de script", et HeyGen génère des "tutoriels" engageants avec une "génération de voix off" professionnelle en quelques minutes.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos de dépannage claires et concises pour des produits techniques ?

Absolument, HeyGen est idéal pour développer des "vidéos de dépannage" et des "vidéos de produit technologique" complètes. Utilisez des avatars AI et des "visuels" riches pour expliquer des "problèmes techniques" complexes, complétés par des "sous-titres/captions" automatiques pour une clarté sur toutes les plateformes.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour améliorer l'édition et la qualité visuelle des vidéos de produit ?

HeyGen propose des capacités d'"édition" robustes, y compris l'accès à une "bibliothèque de médias" complète et des "modèles & scènes" personnalisables. Intégrez facilement des "animations" et des "visuels" dynamiques pour créer des "vidéos explicatives" convaincantes et des "explorations de fonctionnalités" sans post-production étendue.

HeyGen prend-il en charge le branding et l'optimisation multi-plateforme pour mon contenu produit ?

Oui, HeyGen offre des "contrôles de branding" étendus pour maintenir votre apparence unique avec des logos et des couleurs personnalisés, essentiels pour un "onboarding" efficace et un message cohérent. Ajustez facilement le "redimensionnement et les exports d'aspect-ratio" pour adapter vos "vidéos de produit technologique" avec des éléments clairs d'"appel à l'action" pour différents besoins de réseaux sociaux ou de sites web.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo