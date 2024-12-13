Créer des Vidéos d'Échantillonnage de Produits pour la Croissance du E-commerce

Créez facilement des vidéos de démonstration de produits engageantes à partir de scripts pour clarifier les fonctionnalités et convertir les spectateurs, en tirant parti des puissantes capacités de texte-à-vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de produit informative de 45 secondes destinée aux utilisateurs cherchant des solutions à un problème courant. Employez un style visuel épuré et moderne avec des superpositions de texte dynamiques et une musique de fond subtile, améliorée par les Modèles & scènes de HeyGen pour un aspect professionnel, utilisant efficacement la narration visuelle pour mettre en avant les avantages du produit.
Exemple de Prompt 2
Produisez une courte vidéo de produit percutante de 15 secondes parfaite pour les publicités sur les réseaux sociaux, conçue pour capter l'attention des acheteurs impulsifs. Implémentez un style visuel dynamique et accrocheur avec des coupes rapides et des sous-titres/captions audacieux créés avec la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, optimisés pour diverses plateformes grâce au redimensionnement des ratios d'aspect & exportations pour renforcer votre stratégie de marketing vidéo de produits e-commerce.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'échantillonnage de produit complète de 60 secondes illustrant la polyvalence d'une nouvelle solution logicielle pour des clients professionnels potentiels. Adoptez un style visuel soigné et professionnel avec un avatar AI articulé présentant les caractéristiques clés grâce aux avatars AI de HeyGen, accompagné d'une musique instrumentale élégante et de séquences pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos d'Échantillonnage de Produits

Produisez facilement des vidéos d'échantillonnage de produits engageantes et professionnelles pour présenter vos offres et captiver l'intérêt du public sur diverses plateformes.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez par sélectionner un modèle de vidéo approprié ou en saisissant votre script de produit. Cela pose les bases de votre vidéo d'échantillonnage de produit, garantissant une expérience de narration visuelle cohérente.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et des Avatars AI
Incorporez des visuels engageants de la bibliothèque de médias ou téléchargez vos propres clips. Utilisez des avatars AI pour présenter votre produit de manière dynamique et professionnelle, clarifiant les fonctionnalités complexes.
3
Step 3
Générez la Voix Off et les Sous-titres
Améliorez la clarté et l'accessibilité en générant une voix off professionnelle. Ajoutez automatiquement des sous-titres/captions précis pour garantir que votre message atteigne un public plus large sur les réseaux sociaux.
4
Step 4
Affinez et Exportez Votre Vidéo
Ajustez les ratios d'aspect et appliquez des contrôles de marque pour aligner avec votre stratégie marketing. Une fois perfectionnée, exportez votre vidéo d'échantillonnage de produit de haute qualité dans divers formats.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démontrez la Valeur et l'Impact du Produit

Créez des vidéos engageantes qui illustrent efficacement les avantages et l'impact réel de vos produits pour les clients potentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de produits captivantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de produits engageantes en utilisant des avatars AI et un flux de travail de script-à-vidéo. Notre plateforme intuitive transforme vos idées en animations dynamiques et en narration visuelle, parfaites pour les courtes vidéos de produits et les vidéos explicatives.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de démonstration de produits uniques ?

HeyGen propose de nombreux outils créatifs, y compris des modèles de vidéos personnalisables et des animations dynamiques, pour vous aider à créer des vidéos de démonstration de produits uniques. Vous pouvez enrichir votre narration visuelle avec des avatars AI et intégrer les visuels et voix off spécifiques à votre marque pour une sensation vraiment personnalisée.

Comment HeyGen aide-t-il à produire des vidéos de produits e-commerce efficaces pour diverses plateformes ?

HeyGen est idéal pour créer des vidéos de produits e-commerce efficaces, y compris des courtes vidéos de produits optimisées pour les réseaux sociaux. Notre plateforme vous permet de générer des voix off et des sous-titres professionnels, garantissant que vos vidéos d'échantillonnage de produits et démonstrations sont accessibles et percutantes à travers diverses stratégies marketing pour augmenter les ventes.

HeyGen peut-il transformer un script en une vidéo explicative de produit engageante en utilisant l'AI ?

HeyGen utilise des solutions AI avancées pour transformer votre script en une vidéo explicative de produit captivante. Il vous suffit d'entrer votre texte, et HeyGen génère des avatars AI réalistes et des voix off, créant des présentations animées avec des vidéos engageantes qui clarifient les fonctionnalités complexes et améliorent la narration visuelle.

