Créez des Vidéos d'Instructions de Retrait de Produit avec Facilité

Simplifiez la création de vidéos pour les retraits de produits. Générez des instructions claires avec un puissant texte-à-vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo hommage de 45 secondes pour le départ à la retraite d'un employé, conçue pour être partagée par les collègues lors d'une réunion d'adieu. Le style visuel doit être nostalgique et festif, incorporant un montage de photos et de courtes vidéos, accompagné d'une musique instrumentale entraînante. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour importer et organiser facilement des souvenirs précieux, créant ainsi une vidéo de retraite mémorable honorant des années de dévouement.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'instructions de retrait de 30 secondes pour les clients en général, expliquant l'arrêt d'un produit spécifique et les guidant vers des alternatives. La présentation visuelle doit être lumineuse et engageante, utilisant un avatar AI accessible pour délivrer le message de manière claire et concise, accompagné d'une bande sonore optimiste et rassurante. Ce format facile à utiliser garantit que les clients reçoivent les informations essentielles en douceur.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo interne informative de 90 secondes pour les employés annonçant le retrait d'un outil ou d'un processus interne obsolète, en exposant les raisons et le plan de transition. Le style visuel doit être épuré et animé, avec des infographies et des points à puces pour une compréhension facile, accompagné d'une narration professionnelle mais encourageante. Assurez-vous que les sous-titres/captions de HeyGen sont inclus pour améliorer l'accessibilité et faciliter la création de vidéos claires, rendant simple pour tous les membres de l'équipe de comprendre les changements.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Instructions de Retrait de Produit

Produisez sans effort des vidéos d'instructions claires et professionnelles pour le retrait de produit, guidant votre audience à travers des informations essentielles avec facilité.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou un Script
Commencez avec un modèle professionnel de notre bibliothèque ou collez vos instructions de retrait de produit existantes pour générer instantanément des scènes vidéo à l'aide de notre fonctionnalité Texte-à-vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Incorporez des Visuels et des Avatars AI
Améliorez votre vidéo en important des photos et vidéos de produit pertinentes, et ajoutez des avatars AI pour délivrer une narration claire et cohérente.
3
Step 3
Marquez et Ajoutez des Sous-titres
Appliquez les couleurs et logos de votre marque à l'aide des contrôles de marque, puis générez facilement des sous-titres et captions précis pour garantir l'accessibilité de votre message.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo d'Instructions
Finalisez votre guide en l'exportant dans divers ratios d'aspect, assurant que votre vidéo d'instructions de retrait de produit soit parfaite sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Créez Rapidement des Vidéos de Retrait de Produit Engagantes

Créez Rapidement des Vidéos de Retrait de Produit Engagantes

Générez rapidement des vidéos ou clips d'instructions de retrait de produit concis et engageants pour une communication et une compréhension efficaces.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création d'une vidéo de retraite ?

HeyGen facilite la création d'une vidéo de retraite grâce à des modèles intuitifs, des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo. C'est un créateur de vidéos de retraite en ligne conçu pour simplifier votre processus de création de vidéos, même pour des vidéos d'instructions de retraite complexes.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos d'instructions de retrait de produit ?

Pour créer des vidéos d'instructions de retrait de produit, HeyGen propose des fonctionnalités robustes comme les sous-titres automatiques, la génération précise de voix off et une bibliothèque de médias complète. Vous pouvez également importer des photos et des vidéos pour personnaliser efficacement votre message pour les vidéos explicatives.

Puis-je personnaliser et marquer mes vidéos d'instructions de retraite avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet de personnaliser et de marquer entièrement vos vidéos d'instructions de retraite. Vous pouvez éditer votre vidéo de retraite avec des contrôles de marque, ajouter de la musique de fond et ajuster les ratios d'aspect pour diverses plateformes, assurant un aspect professionnel.

Pourquoi devrais-je utiliser un créateur de vidéos de retraite en ligne comme HeyGen ?

Utiliser un créateur de vidéos de retraite en ligne comme HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos, économisant temps et ressources. Notre plateforme utilise des avatars AI et la technologie texte-à-vidéo pour produire rapidement et efficacement des vidéos de retraite de haute qualité, rendant son utilisation incroyablement facile.

