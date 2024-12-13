Créez des Vidéos de Formation sur les Exigences Produit avec Facilité

Développez rapidement des ressources d'apprentissage engageantes et des tutoriels vidéo pour les exigences produit en utilisant la puissante capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez un tutoriel vidéo concis de 90 secondes 'comment créer' pour votre équipe technique, démontrant des fonctionnalités spécifiques avec un style visuel axé sur l'enregistrement d'écran, enrichi par du texte animé. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer sans effort la narration, complétée par des sous-titres précis pour garantir que chaque détail soit compris par un public de développeurs, même dans des environnements bruyants.
Exemple de Prompt 2
Concevez un extrait vidéo éducatif informatif d'une minute pour vos parties prenantes internes, transformant des 'ressources d'apprentissage' complexes en une présentation engageante basée sur des scénarios. Employez les riches modèles et scènes de HeyGen ainsi que sa vaste bibliothèque de médias/stock pour créer une expérience audio et visuelle amicale et informative qui captive une large équipe interne et simplifie efficacement de nouveaux concepts.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de formation produit dynamique de 45 secondes pour vos équipes de vente et de support, fournissant des mises à jour rapides sur les nouvelles 'exigences de formation' avec un style visuel de questions-réponses. Cette livraison audio autoritaire et confiante, avec un avatar AI, peut être facilement adaptée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de format d'image de HeyGen, garantissant que votre équipe soit toujours à jour et informée en toute confiance.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Formation sur les Exigences Produit

Développez des vidéos de formation professionnelles et engageantes pour les exigences produit avec facilité, en utilisant les puissants outils AI de HeyGen.

Step 1
Créez Votre Script de Formation
Définissez clairement le contenu de votre formation sur les exigences produit. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement vos scènes vidéo initiales à partir de votre script écrit.
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez le professionnalisme et l'engagement de votre vidéo en choisissant parmi une variété d'avatars AI de HeyGen pour présenter votre matériel de formation et expliquer des exigences produit complexes.
Step 3
Générez une Voix Off Engagée
Assurez clarté et impact avec une narration captivante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour produire un audio naturel qui complète parfaitement vos visuels pour vos tutoriels vidéo.
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Finalisez votre vidéo de formation en révisant tous les éléments. Ensuite, utilisez le redimensionnement et les exportations de format d'image de HeyGen pour préparer et partager votre contenu vidéo poli sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifiez les Exigences Complexes

Décomposez des exigences produit complexes en vidéos de formation claires et compréhensibles pour une meilleure compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation engageantes sur les exigences produit ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation sur les exigences produit en convertissant votre script en contenu vidéo professionnel avec des avatars AI réalistes et des voix off naturelles, éliminant ainsi la production complexe. Vous pouvez choisir parmi divers modèles pour produire rapidement des vidéos visuellement attrayantes et éducatives.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer des tutoriels vidéo efficaces ?

Pour développer des tutoriels vidéo efficaces, HeyGen propose une génération robuste de texte en vidéo, des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, et un support étendu de bibliothèque de médias. Vous pouvez également appliquer votre marque avec des logos et des couleurs personnalisés pour garantir des ressources d'apprentissage cohérentes.

Comment créer des vidéos de formation de haute qualité pour mon équipe avec HeyGen ?

Créer des vidéos de formation de haute qualité avec HeyGen est simple : il suffit d'entrer votre script, de choisir un avatar AI, et de laisser HeyGen générer la vidéo. Vous pouvez facilement marquer votre contenu et l'exporter dans divers formats d'image adaptés à toute plateforme d'apprentissage, rendant la création de vidéos simple.

HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation produit pour des exigences complexes ?

Absolument. HeyGen simplifie la création de vidéos de formation produit, même pour des exigences produit complexes, en transformant votre documentation en contenu vidéo clair et concis. Son moteur de texte en vidéo avec voix off et sous-titres automatisés garantit que votre message est délivré efficacement pour toutes vos vidéos de formation.

