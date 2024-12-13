Créez des Vidéos de Présentation de Produit qui Convertissent

Générez facilement des vidéos de produit à fort taux de conversion en utilisant nos modèles de vidéo intuitifs.

578/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration de produit instructive de 90 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs, détaillant comment configurer leur compte. La vidéo doit adopter un style visuel clair et étape par étape, avec des superpositions de texte à l'écran et une narration calme et guidante. Exploitez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité à chaque étape, complétée par sa génération de voix off pour un audio d'instruction cohérent, en faisant une vidéo tutorielle efficace pour apprendre de nouvelles fonctionnalités.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de produit percutante de 60 secondes pour des clients potentiels, illustrant comment notre logiciel B2B résout les problèmes courants de l'industrie. Employez une approche visuelle dynamique et narrative, intégrant des scénarios problème-solution avec une musique de fond motivante et une voix off AI persuasive. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour construire rapidement un récit convaincant, mettant en valeur vos produits pour créer une vidéo de produit à fort taux de conversion qui résonne.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de démonstration de produit interactive détaillée de 2 minutes destinée aux évaluateurs techniques, expliquant les fonctionnalités avancées de notre nouveau dispositif matériel. La présentation visuelle doit être hautement informative avec des annotations graphiques détaillées et une voix off explicative précise, garantissant que chaque aspect technique est clairement communiqué. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour un présentateur professionnel et sa capacité de redimensionnement et d'exportation d'aspect pour assurer une visualisation optimale sur diverses plateformes lors de la génération de démonstrations de produits.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Présentation de Produit

Créez des vidéos de présentation de produit captivantes avec la plateforme intuitive de HeyGen. Mettez facilement en avant les fonctionnalités, soulignez les avantages, et captez votre audience en seulement quatre étapes simples.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez de Zéro
Choisissez parmi des **modèles de vidéo** préconçus ou commencez avec une toile vierge pour rapidement poser les bases de votre vidéo de présentation de produit captivante.
2
Step 2
Ajoutez l'Histoire de Votre Produit avec l'AI
Utilisez des **voix off AI** pour une narration claire ou enregistrez votre écran et votre caméra pour démontrer les fonctionnalités du produit, rendant votre message engageant et informatif.
3
Step 3
Appliquez une Personnalisation de Marque et Peaufinez
Intégrez votre **personnalisation de marque** en ajoutant des logos et des couleurs de marque pour garantir que votre vidéo de présentation de produit soit professionnelle et s'aligne parfaitement avec votre identité.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo à Fort Taux de Conversion
Exportez facilement en **MP4** en haute résolution, puis partagez vos vidéos de présentation de produit captivantes directement par email, sur les réseaux sociaux, ou intégrez-les pour atteindre efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant la Valeur du Produit avec des Histoires de Succès

.

Développez des témoignages vidéo convaincants qui démontrent clairement l'impact et les avantages de votre produit à travers des expériences réelles de clients.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de démonstration de produit ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de démonstration de produit grâce à sa plateforme intuitive alimentée par l'AI et son éditeur facile à glisser-déposer. Cela permet aux utilisateurs de rapidement assembler des récits captivants pour mettre en valeur les produits.

HeyGen peut-il prendre en charge la personnalisation de la marque et les fonctionnalités d'enregistrement avancées pour les vidéos de produit ?

Oui, HeyGen permet une personnalisation robuste de la marque pour toutes vos vidéos de produit. Il inclut également un enregistreur d'écran et de caméra intégré, des voix off AI, et une génération automatique de sous-titres, garantissant un rendu professionnel et conforme à votre marque.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour créer des démonstrations de produit interactives ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques avancées pour les démonstrations de produit interactives, telles que le branchement conditionnel et les liens traçables pour des analyses détaillées. Les utilisateurs peuvent également exporter leurs démonstrations de haute qualité en MP4 ou les partager facilement par email et sur les réseaux sociaux.

Quelles options de sortie HeyGen propose-t-il pour les vidéos de présentation de produit professionnelles ?

HeyGen assure des vidéos de présentation de produit professionnelles de haute qualité en offrant des avatars AI, une bibliothèque complète de modèles vidéo, et des exports en résolution HD 1080p. Sa capacité de transformer le texte en vidéo à partir d'un script simplifie la production, menant à des vidéos de produit à fort taux de conversion.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo