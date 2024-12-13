Créez des Vidéos de Présentation de Produit qui Convertissent
Générez facilement des vidéos de produit à fort taux de conversion en utilisant nos modèles de vidéo intuitifs.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de démonstration de produit instructive de 90 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs, détaillant comment configurer leur compte. La vidéo doit adopter un style visuel clair et étape par étape, avec des superpositions de texte à l'écran et une narration calme et guidante. Exploitez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité à chaque étape, complétée par sa génération de voix off pour un audio d'instruction cohérent, en faisant une vidéo tutorielle efficace pour apprendre de nouvelles fonctionnalités.
Concevez une vidéo de produit percutante de 60 secondes pour des clients potentiels, illustrant comment notre logiciel B2B résout les problèmes courants de l'industrie. Employez une approche visuelle dynamique et narrative, intégrant des scénarios problème-solution avec une musique de fond motivante et une voix off AI persuasive. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour construire rapidement un récit convaincant, mettant en valeur vos produits pour créer une vidéo de produit à fort taux de conversion qui résonne.
Produisez une vidéo de démonstration de produit interactive détaillée de 2 minutes destinée aux évaluateurs techniques, expliquant les fonctionnalités avancées de notre nouveau dispositif matériel. La présentation visuelle doit être hautement informative avec des annotations graphiques détaillées et une voix off explicative précise, garantissant que chaque aspect technique est clairement communiqué. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour un présentateur professionnel et sa capacité de redimensionnement et d'exportation d'aspect pour assurer une visualisation optimale sur diverses plateformes lors de la génération de démonstrations de produits.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités de Produit à Fort Taux de Conversion.
Produisez rapidement des publicités de produit performantes pour introduire vos offres et capter efficacement l'attention des clients.
Produisez des Démonstrations Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez des vidéos de démonstration de produit dynamiques et des clips spécifiquement pour les réseaux sociaux pour augmenter la visibilité et l'interaction avec l'audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de démonstration de produit ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de démonstration de produit grâce à sa plateforme intuitive alimentée par l'AI et son éditeur facile à glisser-déposer. Cela permet aux utilisateurs de rapidement assembler des récits captivants pour mettre en valeur les produits.
HeyGen peut-il prendre en charge la personnalisation de la marque et les fonctionnalités d'enregistrement avancées pour les vidéos de produit ?
Oui, HeyGen permet une personnalisation robuste de la marque pour toutes vos vidéos de produit. Il inclut également un enregistreur d'écran et de caméra intégré, des voix off AI, et une génération automatique de sous-titres, garantissant un rendu professionnel et conforme à votre marque.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour créer des démonstrations de produit interactives ?
HeyGen propose des fonctionnalités techniques avancées pour les démonstrations de produit interactives, telles que le branchement conditionnel et les liens traçables pour des analyses détaillées. Les utilisateurs peuvent également exporter leurs démonstrations de haute qualité en MP4 ou les partager facilement par email et sur les réseaux sociaux.
Quelles options de sortie HeyGen propose-t-il pour les vidéos de présentation de produit professionnelles ?
HeyGen assure des vidéos de présentation de produit professionnelles de haute qualité en offrant des avatars AI, une bibliothèque complète de modèles vidéo, et des exports en résolution HD 1080p. Sa capacité de transformer le texte en vidéo à partir d'un script simplifie la production, menant à des vidéos de produit à fort taux de conversion.