Révolutionnez votre formation produit avec une vidéo informative de 45 secondes conçue pour les nouveaux employés et les équipes de vente. Dotée d'un style visuel épuré et moderne et d'une narration apaisante, cette vidéo d'intégration assurera un transfert de connaissances fluide en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une diffusion cohérente et engageante.
Imaginez créer une campagne vidéo marketing puissante de 30 secondes pour les réseaux sociaux qui capte instantanément l'attention des créateurs de contenu et des marketeurs digitaux. Exploitez les modèles et scènes conçus par des professionnels de HeyGen pour obtenir un style visuel dynamique et accrocheur avec une musique engageante, transformant vos efforts de contenu de marque.
Assurez-vous que votre prochaine vidéo de formation marketing produit laisse une impression durable sur les clients potentiels et les chefs de produit en développant une démonstration produit soignée de 60 secondes. Dotée d'un style visuel élégant et illustratif, cette vidéo peut utiliser la génération de voix off de HeyGen pour fournir une narration autoritaire et claire, détaillant efficacement chaque aspect du produit.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Formation Marketing Produit

Transformez vos connaissances produit en vidéos de formation engageantes et professionnelles rapidement et efficacement en utilisant les puissants outils AI de HeyGen.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par esquisser votre démonstration de produit ou votre contenu de formation. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer sans effort vos idées en une narration visuelle pour votre démonstration de produit.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI et des Visuels
Donnez vie à votre vidéo de formation en ajoutant un avatar AI pour narrer votre contenu. Renforcez votre message avec des médias pertinents de la vaste bibliothèque pour expliquer davantage votre produit.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Personnalisez votre vidéo marketing produit en appliquant les couleurs, polices et logo spécifiques de votre marque à l'aide des contrôles de branding. Cela garantit que votre contenu de marque est cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Une fois votre vidéo de formation produit terminée, exportez-la dans le ratio d'aspect souhaité. Partagez vos vidéos explicatives terminées sur tous vos canaux marketing pour atteindre efficacement votre audience.

Créez des Vidéos Marketing Produit Engageantes pour les Réseaux Sociaux

Produisez rapidement des vidéos marketing produit captivantes et des clips pour les réseaux sociaux, suscitant l'intérêt et la notoriété pour votre produit.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation marketing produit engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer efficacement des vidéos de formation marketing produit en utilisant des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo. Notre plateforme offre un éditeur glisser-déposer convivial et des modèles conçus par des professionnels pour accélérer vos efforts de marketing vidéo.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour une production rapide de vidéos marketing et explicatives ?

HeyGen propose des outils robustes de marketing vidéo AI qui accélèrent considérablement la production de vidéos explicatives et de vidéos d'intégration. Avec des capacités de texte-à-vidéo et une génération de voix off réaliste, vous pouvez transformer vos scripts en vidéos soignées en quelques minutes.

Comment HeyGen peut-il garantir que mes vidéos marketing produit maintiennent la cohérence de la marque et le professionnalisme ?

HeyGen vous permet de créer du contenu professionnel et de marque avec des contrôles de branding étendus pour les logos et les couleurs, garantissant que chaque vidéo s'aligne avec votre identité d'entreprise. Utilisez nos modèles conçus par des professionnels comme point de départ pour créer facilement des vidéos marketing produit de haute qualité.

Au-delà de l'édition de base, comment HeyGen améliore-t-il la création de démonstrations de produit et de vidéos pour les réseaux sociaux ?

HeyGen élève les vidéos de démonstration de produit et le contenu pour les réseaux sociaux grâce à des avatars AI dynamiques et un redimensionnement flexible des ratios d'aspect pour diverses plateformes. Cela en fait un outil de marketing vidéo complet pour un storytelling produit percutant et polyvalent.

