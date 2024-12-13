Créez des Vidéos de Formation sur le Cycle de Vie des Produits avec Facilité
Rationalisez la Formation en Gestion du Cycle de Vie des Produits et expliquez les systèmes PLM complexes à l'aide de séries vidéo professionnelles, propulsées par les avatars AI de HeyGen.
Développez une vidéo de formation technique de 1,5 minute ciblant les professionnels de l'informatique et les administrateurs système, démontrant les étapes critiques de l'intégration PLM avec les systèmes de fabrication existants. La vidéo doit adopter un style visuel informatif, riche en enregistrements d'écran avec des annotations précises, garantissant que tout le jargon technique est clairement expliqué. Implémentez des sous-titres/captions avec HeyGen pour améliorer la compréhension et l'accessibilité pour des préférences d'apprentissage diverses.
Produisez une vidéo engageante de 2 minutes destinée aux parties prenantes de l'entreprise et aux chefs d'équipe, illustrant comment un fil numérique unifié élimine les silos de données tout au long du cycle de vie du développement de produits. Le style visuel doit être dynamique et attrayant, utilisant des graphiques animés pour représenter le flux et la connexion des données, accompagné d'une voix off professionnelle et entraînante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les principaux avantages et insights, rendant le sujet complexe plus accessible.
Concevez une vidéo tutorielle ciblée de 45 secondes pour les utilisateurs techniques et les concepteurs CAO, démontrant le processus de création de projet dans un espace de travail PLM, en mettant en avant la synchronisation des composants. La présentation visuelle doit être de type tutoriel, avec des instructions claires étape par étape et des surlignages à l'écran, accompagnée d'une narration concise et instructive. Accélérez la création en exploitant les modèles et scènes de HeyGen pour un rendu professionnel et soigné.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez Plus de Cours de Formation.
Produisez rapidement une vaste bibliothèque de vidéos de formation sur le cycle de vie des produits, élargissant les opportunités d'apprentissage pour votre main-d'œuvre mondiale.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Améliorez la compréhension et la mémorisation pour la formation PLM complexe en créant des vidéos engageantes alimentées par l'AI qui captivent et éduquent vos équipes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation sur le cycle de vie des produits ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation sur le cycle de vie des produits de manière efficace en transformant des scripts en contenu engageant avec des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo. Cela accélère le développement d'une série vidéo complète pour l'ensemble de votre cycle de développement de produits.
Quel rôle joue HeyGen dans l'explication de l'intégration PLM et des flux de travail techniques ?
HeyGen aide à démystifier l'intégration complexe du PLM et les flux de travail techniques en vous permettant de produire facilement des vidéos de formation claires et visuellement riches. Ces vidéos peuvent articuler comment différents composants se synchronisent au sein de votre système PLM, améliorant la compréhension à travers votre fil numérique.
HeyGen offre-t-il des fonctionnalités pour maintenir la cohérence de la marque pour la formation en gestion du cycle de vie des produits ?
Absolument, HeyGen fournit des contrôles de marque robustes, y compris la personnalisation de logo et de couleur, ainsi que divers modèles et scènes pour garantir que votre série de vidéos de formation en gestion du cycle de vie des produits maintient une apparence cohérente et professionnelle. Cela simplifie la création et la publication de projets à travers votre organisation.
HeyGen peut-il aider les organisations à résoudre les silos de données lors de la formation PLM ?
Oui, en fournissant un outil puissant pour générer un contenu clair et cohérent, HeyGen peut aider à surmonter les silos de données dans la formation PLM. Il vous permet de communiquer efficacement des informations complexes sur les environnements de conception et les systèmes de fabrication, garantissant que toutes les parties prenantes comprennent les flux de travail cruciaux.