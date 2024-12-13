Créez des vidéos d'annonce de lancement de produit avec l'IA
Générez sans effort des campagnes de lancement de produit. Transformez vos scripts en vidéos engageantes en utilisant les puissantes capacités de transformation de texte en vidéo à partir d'un script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo explicative professionnelle de 60 secondes annonçant une nouvelle plateforme d'analyse B2B, destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux décideurs B2B. Le style visuel doit être propre, clair et informatif, ressemblant à une infographie avec des transitions fluides, accompagné d'une voix off confiante et articulée. Exploitez les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour offrir un récit stratégique qui met en avant les avantages de la plateforme et simplifie les informations complexes.
Développez une vidéo de révélation de produit vibrante de 45 secondes pour un appareil domestique intelligent et écologique, destiné aux consommateurs généraux axés sur la vie durable. Le style visuel doit être lumineux, accueillant et chaleureux, mettant en valeur la lumière naturelle et les interactions des utilisateurs, avec une musique de fond légère et entraînante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen et la possibilité d'ajouter des sous-titres/légendes pour illustrer clairement la facilité d'utilisation de l'appareil et son impact positif, garantissant une vidéo produit hautement engageante.
Produisez une vidéo de démonstration et de présentation convaincante de 50 secondes pour un logiciel unique de création artistique numérique, ciblant les artistes professionnels et les amateurs créatifs. L'esthétique visuelle doit être évocatrice et artistique, avec des transitions cinématographiques et des gros plans d'œuvres d'art numériques, soulignés par une musique ambiante et inspirante. Utilisez la fonction de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour optimiser pour diverses plateformes et utilisez le support de la bibliothèque multimédia/stock pour améliorer le récit stratégique, mettant en valeur les fonctionnalités innovantes du logiciel pour son public spécifique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de publicités performantes en quelques minutes avec la vidéo AI.
Produisez rapidement des publicités de lancement de produit à fort impact qui captent l'attention et suscitent l'intérêt initial pour vos nouvelles offres.
Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes.
Créez facilement des teasers dynamiques pour les réseaux sociaux et des clips d'annonce, maximisant la portée de vos campagnes de lancement de produit.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer l'attrait visuel de mes vidéos de lancement de produit ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de lancement visuellement époustouflantes avec des visuels cinématographiques riches en mouvements et des animations engageantes. Vous pouvez exploiter une sortie de qualité studio, des modèles et des graphiques animés pour captiver votre audience et élever votre campagne de lancement de produit.
Quels types de vidéos de lancement de produit puis-je créer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez produire une variété de vidéos de lancement de produit percutantes, y compris des vidéos de révélation de produit captivantes, des vidéos de démonstration et de présentation détaillées, et des vidéos teaser excitantes. Notre générateur de vidéos AI simplifie la création de vidéos explicatives engageantes pour présenter efficacement votre produit.
Comment HeyGen soutient-il la personnalisation créative pour le lancement de produit de ma marque ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes et des modèles personnalisables, vous permettant de maintenir une identité de marque cohérente tout au long de vos campagnes de lancement de produit. Vous pouvez facilement personnaliser le format et le ton, ajuster les ratios d'aspect et incorporer un récit stratégique pour résonner avec votre public cible.
Ai-je besoin de compétences avancées en montage vidéo pour créer des vidéos de lancement de produit professionnelles avec HeyGen ?
Non, HeyGen est conçu pour être un générateur de vidéos AI intuitif et un créateur de vidéos produit, ne nécessitant aucune compétence technique avancée. Son interface conviviale vous permet de créer efficacement des vidéos d'annonce de lancement de produit professionnelles, transformant des scripts en contenu vidéo de haute qualité avec facilité.