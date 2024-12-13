Créez des Vidéos de Connaissance Produit Rapidement et Efficacement
Améliorez l'éducation et la formation des clients avec la création de vidéos alimentée par l'IA et une génération de voix off fluide.
Concevez une vidéo de formation produit de 90 secondes structurée comme un guide pratique, destinée aux clients existants rencontrant un problème technique fréquent. Adoptez un style visuel de soutien et informatif, en incorporant des annotations claires à l'écran et un narrateur calme. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour configurer rapidement la structure de la vidéo et inclure des sous-titres pour l'accessibilité.
Produisez une pièce de documentation vidéo de 2 minutes détaillant une mise à jour complexe de l'API récente, destinée à l'équipe de développement interne. La présentation visuelle doit être simple et technique, utilisant éventuellement des extraits de code et des diagrammes. Déployez un avatar AI pour présenter l'information clairement, améliorant les capacités de HeyGen pour la génération de voix off afin de fournir des explications techniques précises.
Créez une vidéo produit dynamique de 45 secondes pour les équipes de vente afin de mettre en avant le principal avantage d'une fonctionnalité de produit à venir pour les clients potentiels. Le style visuel doit être engageant et persuasif, utilisant des médias de stock vibrants et une musique de fond entraînante. Exploitez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver des visuels convaincants et assurer une livraison parfaite sur diverses plateformes avec le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Étendre la Portée de la Formation Produit.
Produisez rapidement des vidéos de formation produit complètes, permettant à vos équipes et clients d'accéder à des connaissances essentielles à l'échelle mondiale.
Améliorer l'Engagement d'Apprentissage.
Améliorez la rétention des connaissances et stimulez l'engagement pour votre contenu de formation produit en utilisant des formats vidéo interactifs et dynamiques alimentés par l'IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de connaissance produit efficacement ?
HeyGen vous permet de générer des vidéos de connaissance produit de haute qualité en utilisant l'IA générative. Vous pouvez exploiter des avatars AI et des voix off AI à partir de scripts vidéo, rendant le processus automatisé et évolutif pour l'éducation des clients.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de formation produit ?
HeyGen propose un éditeur par glisser-déposer, des modèles vidéo et des contrôles de marque pour personnaliser entièrement vos vidéos de formation produit. Vous pouvez également ajouter des enregistrements d'écran et des sous-titres pour un contenu d'apprentissage et de développement complet.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer une documentation vidéo détaillée ?
Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos produit efficace pour produire une documentation vidéo détaillée. Il prend en charge l'ajout de sous-titres, garantissant que vos guides pratiques et contenus techniques sont accessibles et faciles à comprendre.
Comment HeyGen facilite-t-il les voix off AI pour les vidéos produit ?
La puissante capacité de génération de voix off de HeyGen transforme vos scripts vidéo en voix off AI naturelles pour toutes vos vidéos produit. Cela rationalise la création de contenu, permettant une production rapide de tutoriels et démonstrations engageants.