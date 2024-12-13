Créer des Vidéos de Dépréciation de Produit : Un Guide Simple

Automatisez des messages de dépréciation clairs, réduisant la confusion et renforçant la confiance avec des avatars AI réalistes.

403/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo professionnelle de 60 secondes ciblant les utilisateurs techniques et les clients d'entreprise, détaillant clairement un avis de dépréciation significatif pour une fonctionnalité principale. Cette vidéo doit adopter un style visuel concis et informatif, avec un texte à l'écran et une voix off générée par AI confiante, utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour expliquer efficacement la raison et la voie à suivre.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'annonce de 30 secondes pour les utilisateurs d'une version de produit obsolète, les guidant vers une solution nouvelle et améliorée suite à une dépréciation de produit. Le style visuel doit être optimiste et positif, mettant en avant les nouvelles fonctionnalités de manière fluide, avec une voix amicale. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour créer un message visuellement attrayant et facile à comprendre qui encourage une transition en douceur.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo d'histoire engageante de 50 secondes destinée à une base d'utilisateurs générale, expliquant la dépréciation d'un composant de produit apprécié mais sous-utilisé avec empathie. La vidéo doit employer un style de communication visuelle amical et accessible, peut-être avec un personnage animé, soutenu par une génération de voix off chaleureuse pour transmettre le message clairement et minimiser la frustration des utilisateurs, rendant le 'pourquoi' facilement compréhensible.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Dépréciation de Produit

Communiquez clairement les changements de produit et guidez les utilisateurs avec des vidéos de dépréciation engageantes et professionnelles, favorisant la confiance des clients et assurant une transition en douceur.

1
Step 1
Choisissez un Modèle de Dépréciation
Sélectionnez parmi les "Modèles de Vidéos de Dépréciation de Produit" conçus professionnellement ou commencez avec une toile vierge pour structurer efficacement votre message. Utilisez les "Modèles & scènes" pour lancer votre processus de création.
2
Step 2
Ajoutez Votre Message et Vos Visuels
Rédigez votre script, expliquant les raisons de la dépréciation et la voie à suivre. Incorporez des "avatars AI" pour présenter votre message avec une touche humaine, augmentant l'engagement.
3
Step 3
Appliquez des Voix Off et des Sous-titres
Générez une narration professionnelle pour articuler efficacement votre message de dépréciation. Améliorez la clarté et la portée pour la "Communication Client" en générant automatiquement des "Sous-titres/captions" pour votre vidéo.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Revoyez votre vidéo pour en vérifier l'exactitude et le ton. Une fois finalisée, "Exportez" votre vidéo professionnelle dans divers formats adaptés à différentes plateformes, assurant une large distribution de vos "avis de dépréciation".

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Transition et l'Éducation des Utilisateurs

.

Améliorez la compréhension et l'adoption par les clients de nouvelles solutions avec des explications vidéo engageantes alimentées par AI lors des transitions de produit.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer efficacement des vidéos de dépréciation de produit ?

HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos professionnelles de dépréciation de produit en utilisant des avatars AI et une technologie avancée de texte en vidéo, assurant une communication claire avec les clients.

HeyGen propose-t-il des modèles pour les messages de dépréciation de produit ?

Oui, HeyGen propose des modèles de vidéo personnalisables spécialement conçus pour la dépréciation de produit, vous permettant de créer des histoires engageantes et de délivrer des avis de dépréciation sensibles avec un ton de message professionnel.

Quel rôle jouent les avatars AI dans la communication de dépréciation ?

Les avatars AI réalistes et les acteurs vocaux AI de HeyGen fournissent un visage et une voix cohérents et dignes de confiance pour vos vidéos de dépréciation de produit, améliorant la communication visuelle et maintenant le professionnalisme de la marque.

HeyGen peut-il automatiser la production d'annonces de dépréciation ?

HeyGen simplifie le processus de création de contenu pour les vidéos de dépréciation de produit, transformant les scripts en annonces vidéo professionnelles rapidement, rendant l'automatisation des messages de dépréciation de produit plus simple pour votre équipe.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo