Concevez des démonstrations de produit captivantes qui captivent votre audience, en tirant parti de la puissante génération de voix off de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de démonstration de produit dynamique de 90 secondes annonçant la dernière mise à jour logicielle, adaptée aux utilisateurs existants qui créent régulièrement des vidéos de démonstration de produit. Adoptez un style visuel énergique avec des transitions engageantes et une bande sonore captivante, en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour générer rapidement des dialogues et des sous-titres/captions proéminents pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo tutorielle concise de 45 secondes pour les nouveaux utilisateurs, les guidant à travers la configuration initiale d'une fonctionnalité clé en utilisant divers modèles vidéo. Le style visuel doit être convivial et facile à suivre, avec une voix off chaleureuse et encourageante. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen ainsi que la bibliothèque de médias/stock pertinente pour illustrer chaque étape clairement et efficacement.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de démonstration de produit interactive complète de 2 minutes comparant deux fonctionnalités avancées pour les décideurs potentiels, mettant en avant leurs avantages distincts. Maintenez un style visuel autoritaire avec des graphismes nets et une génération de voix off persuasive. Assurez une visualisation optimale sur diverses plateformes en utilisant les capacités de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Démonstration de Produit

Concevez des vidéos de démonstration de produit convaincantes et professionnelles avec facilité en utilisant des outils intuitifs et des fonctionnalités alimentées par l'IA, engageant efficacement votre audience.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez de Zéro
Choisissez parmi une variété de modèles vidéo conçus par des experts ou commencez avec une toile vierge pour construire rapidement la base de vos vidéos de démonstration de produit.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script et Voix Off AI
Collez votre script de démonstration de produit dans l'éditeur et générez une voix off AI naturelle dans plusieurs langues, donnant vie à votre présentation.
3
Step 3
Appliquez un Branding et des Visuels Personnalisés
Personnalisez votre démonstration de produit en appliquant votre branding personnalisé, y compris les logos et les couleurs de la marque, et intégrez des médias supplémentaires comme des captures d'écran ou des vidéos.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Démo
Finalisez votre vidéo de démonstration de produit et exportez-la en MP4 haute définition, prête à être partagée sur toutes vos plateformes et à atteindre votre public cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Valeur la Valeur du Produit avec des Histoires de Clients

Exploitez des vidéos AI engageantes pour mettre en avant les succès réels de clients, démontrant efficacement l'impact et la valeur de votre produit.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de démonstration de produit avancées et interactives ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de démonstration de produit sophistiquées et interactives en intégrant des fonctionnalités alimentées par l'IA comme les avatars AI et les voix off professionnelles AI. Vous pouvez facilement enregistrer des démonstrations interactives avec des enregistrements d'écran, des mouvements de souris fluides et un zoom automatique, garantissant une présentation dynamique de votre produit.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos de produit efficace ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de produit avec son éditeur intuitif de glisser-déposer et sa vaste bibliothèque de modèles vidéo. Ce puissant créateur de vidéos de produit vous permet de construire rapidement des démonstrations de produit engageantes sans expérience préalable en montage vidéo.

Puis-je personnaliser mes vidéos de démonstration de produit avec HeyGen pour correspondre à ma marque ?

Absolument, HeyGen offre des options de personnalisation complètes pour s'assurer que vos vidéos de démonstration de produit s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez appliquer un branding personnalisé, incorporer votre logo, choisir les couleurs de votre marque et ajouter des sous-titres pour l'accessibilité.

Quelles options d'exportation sont disponibles pour les vidéos de démonstration de produit créées avec HeyGen ?

HeyGen vous permet d'exporter vos vidéos de démonstration de produit finies en fichiers MP4 haute résolution, garantissant une qualité professionnelle pour tous vos besoins. Ces démonstrations de produit personnalisables peuvent ensuite être facilement partagées sur diverses plateformes.

