Créez des Vidéos de Démonstration de Produit Facilement et Efficacement
Concevez des démonstrations de produit captivantes qui captivent votre audience, en tirant parti de la puissante génération de voix off de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de démonstration de produit dynamique de 90 secondes annonçant la dernière mise à jour logicielle, adaptée aux utilisateurs existants qui créent régulièrement des vidéos de démonstration de produit. Adoptez un style visuel énergique avec des transitions engageantes et une bande sonore captivante, en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour générer rapidement des dialogues et des sous-titres/captions proéminents pour l'accessibilité.
Développez une vidéo tutorielle concise de 45 secondes pour les nouveaux utilisateurs, les guidant à travers la configuration initiale d'une fonctionnalité clé en utilisant divers modèles vidéo. Le style visuel doit être convivial et facile à suivre, avec une voix off chaleureuse et encourageante. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen ainsi que la bibliothèque de médias/stock pertinente pour illustrer chaque étape clairement et efficacement.
Concevez une vidéo de démonstration de produit interactive complète de 2 minutes comparant deux fonctionnalités avancées pour les décideurs potentiels, mettant en avant leurs avantages distincts. Maintenez un style visuel autoritaire avec des graphismes nets et une génération de voix off persuasive. Assurez une visualisation optimale sur diverses plateformes en utilisant les capacités de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes pour votre produit, augmentant l'engagement et les conversions.
Générez des Vidéos de Produit Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos courtes et captivantes pour promouvoir vos produits sur diverses plateformes de réseaux sociaux.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de démonstration de produit avancées et interactives ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de démonstration de produit sophistiquées et interactives en intégrant des fonctionnalités alimentées par l'IA comme les avatars AI et les voix off professionnelles AI. Vous pouvez facilement enregistrer des démonstrations interactives avec des enregistrements d'écran, des mouvements de souris fluides et un zoom automatique, garantissant une présentation dynamique de votre produit.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos de produit efficace ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de produit avec son éditeur intuitif de glisser-déposer et sa vaste bibliothèque de modèles vidéo. Ce puissant créateur de vidéos de produit vous permet de construire rapidement des démonstrations de produit engageantes sans expérience préalable en montage vidéo.
Puis-je personnaliser mes vidéos de démonstration de produit avec HeyGen pour correspondre à ma marque ?
Absolument, HeyGen offre des options de personnalisation complètes pour s'assurer que vos vidéos de démonstration de produit s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez appliquer un branding personnalisé, incorporer votre logo, choisir les couleurs de votre marque et ajouter des sous-titres pour l'accessibilité.
Quelles options d'exportation sont disponibles pour les vidéos de démonstration de produit créées avec HeyGen ?
HeyGen vous permet d'exporter vos vidéos de démonstration de produit finies en fichiers MP4 haute résolution, garantissant une qualité professionnelle pour tous vos besoins. Ces démonstrations de produit personnalisables peuvent ensuite être facilement partagées sur diverses plateformes.