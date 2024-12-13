Créez des Vidéos d'Assemblage de Produits pour une Configuration Sans Effort

Transformez des vidéos d'installation de produits complexes en guides visuels engageants avec les voix off professionnelles de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo technique d'assemblage complète de 90 secondes détaillant l'installation d'un composant industriel complexe, destinée aux techniciens expérimentés et aux clients B2B. La vidéo doit utiliser des vues éclatées détaillées et des superpositions graphiques précises, avec une narration fournie par un avatar AI pour maintenir la cohérence et le professionnalisme tout au long, expliquant clairement chaque étape critique du processus d'installation.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de démonstration de produit 3D dynamique de 2 minutes présentant l'assemblage d'un meuble complexe, conçue pour les équipes marketing et le personnel de formation interne. La présentation visuelle doit utiliser une animation 3D fluide, mettant en évidence les points de connexion clés et offrant un parcours visuel engageant, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un résultat soigné et visuellement attrayant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo rapide de 45 secondes pour la configuration d'un appareil domotique, destinée aux consommateurs généraux et aux utilisateurs débutants, pour simplifier leur expérience de configuration du produit. La vidéo doit adopter un style visuel lumineux et convivial avec des étapes claires et concises et une musique de fond entraînante, optimisée pour diverses plateformes grâce à la capacité de redimensionnement et d'exportation des formats d'image de HeyGen pour garantir une large accessibilité.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Assemblage de Produits

Simplifiez la configuration complexe des produits avec des guides vidéo clairs et engageants qui responsabilisent vos clients et réduisent les demandes de support.

1
Step 1
Créez Votre Storyboard et Script
Décrivez étape par étape le processus d'assemblage de votre produit. Utilisez la capacité de HeyGen de "Texte en vidéo à partir d'un script" pour planifier et structurer efficacement votre narration, en assurant un flux logique pour l'ensemble du processus d'assemblage.
2
Step 2
Choisissez Vos Éléments Visuels
Sélectionnez des visuels appropriés pour illustrer chaque étape de l'assemblage. Améliorez la clarté et l'engagement en incorporant des "avatars AI" réalistes ou des médias pertinents de notre vaste bibliothèque pour fournir des guides visuels convaincants.
3
Step 3
Ajoutez un Audio et un Texte Professionnels
Améliorez la clarté en incorporant la "génération de voix off" pour narrer chaque étape, garantissant que vos instructions sont clairement entendues. De plus, utilisez du texte à l'écran pour les détails critiques afin de renforcer les points clés pour des voix off professionnelles.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Haute Qualité
Finalisez votre vidéo d'assemblage en vous assurant que tous les éléments sont parfaitement alignés et synchronisés. Utilisez le "redimensionnement et les exports des formats d'image" pour préparer votre vidéo en Ultra Haute Définition 4K pour un visionnage optimal sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Démos de Configuration Engagantes pour les Réseaux Sociaux

.

Créez rapidement des clips courts et visuellement attrayants des processus de configuration de produits pour les réseaux sociaux, stimulant l'engagement et simplifiant l'interaction initiale des utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'assemblage de produits ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire des instructions visuelles claires pour les processus d'assemblage et d'installation de produits. Vous pouvez exploiter des fonctionnalités telles que la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, des avatars AI et des voix off professionnelles pour détailler efficacement chaque étape du processus d'assemblage.

HeyGen peut-il transformer des manuels existants en vidéos d'assemblage 3D engageantes ?

Oui, HeyGen vous permet de convertir des manuels de produits complexes en guides visuels dynamiques, améliorant l'expérience de configuration du produit. Vous pouvez créer des vidéos de style animation 3D captivantes qui démontrent clairement les processus d'installation, complètes avec des instructions textuelles à l'écran et des capacités de lecteur vidéo interactif.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour optimiser les vidéos techniques d'assemblage ?

HeyGen fournit des outils pour optimiser le processus de configuration en ajoutant des voix off professionnelles et des sous-titres pour une communication claire. Vous pouvez également utiliser des codes QR d'accès rapide pour une distribution facile et des exports en Ultra Haute Définition 4K pour des vidéos techniques d'assemblage de qualité supérieure.

Comment HeyGen garantit-il une orientation visuelle de haute qualité pour l'installation de produits ?

HeyGen prend en charge la sortie vidéo en Ultra Haute Définition 4K, garantissant que vos vidéos d'installation de produits offrent une orientation visuelle nette et claire pour l'assemblage matériel. Avec une personnalisation de la marque et diverses options de redimensionnement des formats d'image, vos vidéos d'assemblage maintiendront un aspect professionnel et cohérent sur toutes les plateformes.

