Créez des Vidéos de Demande d'Achat avec l'AI
Transformez votre formation aux achats. Créez facilement des vidéos d'instruction étape par étape en utilisant la génération de voix off efficace de HeyGen, rendant les processus complexes simples à comprendre.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux responsables des achats, montrant comment la vidéo peut aider à rationaliser le processus d'achat. Cette vidéo engageante, avec des visuels de type infographie et une bande sonore dynamique et autoritaire, utilise la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer rapidement les améliorations clés du processus en un message percutant.
Développez une vidéo de communication interne amicale de 30 secondes pour tous les employés de l'entreprise, les encourageant à créer des vidéos de demande d'achat pour les besoins communs des départements. Avec un style visuel illustratif et une bande sonore conversationnelle et accessible, cette vidéo met en avant la facilité d'utilisation en utilisant les divers Modèles & scènes de HeyGen pour commencer rapidement.
Concevez une vidéo tutorielle pratique de 50 secondes destinée aux membres de l'équipe d'achat, leur montrant comment créer des vidéos détaillant clairement des étapes comme l'ajout d'articles et la sélection de fournisseurs. Avec un style visuel de type capture d'écran et une voix calme et guidante, cette vidéo améliore la clarté en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels pertinents et assure l'accessibilité avec des Sous-titres/captions automatiques.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation aux Achats.
Améliorez l'apprentissage et la rétention pour les équipes d'achat en transformant des procédures complexes en vidéos d'instruction engageantes et étape par étape.
Développez des Guides Vidéo Complets pour les Achats.
Créez rapidement des cours et tutoriels vidéo détaillés pour chaque étape du processus d'achat, assurant une compréhension claire dans toute votre organisation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de demande d'achat engageantes ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de demande d'achat de haute qualité en transformant vos scripts en visuels dynamiques avec des avatars AI et des voix off réalistes. Cela permet une création vidéo créative et efficace pour communiquer clairement vos besoins d'achat.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rationaliser le processus d'achat avec la vidéo ?
HeyGen rationalise le processus d'achat en permettant une création rapide de vidéos à partir de texte, parfait pour des instructions claires sur comment ajouter des articles, sélectionner des fournisseurs et soumettre des demandes pour approbation. Ses modèles personnalisables et ses contrôles de marque assurent des vidéos de demande cohérentes et professionnelles.
Puis-je inclure des instructions étape par étape pour la Création d'une Demande d'Achat avec HeyGen ?
Absolument, HeyGen simplifie la création de vidéos avec des instructions détaillées étape par étape pour créer une demande d'achat. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de texte-à-vidéo et la génération de voix off pour guider les utilisateurs à travers l'ajout d'articles, la sélection de fournisseurs et la soumission de demandes pour approbation, en faisant un excellent outil pour les tutoriels vidéo.
Comment HeyGen assure-t-il une qualité professionnelle pour les vidéos de formation aux achats ?
HeyGen assure une qualité professionnelle pour les vidéos de formation aux achats grâce à des fonctionnalités telles que les contrôles de marque personnalisables, les sous-titres automatiques et les exportations en haute résolution. Ces outils aident à maintenir un aspect cohérent et soigné et améliorent l'apprentissage pour tous vos tutoriels vidéo d'achat.