Créez facilement des vidéos de processus d'achat avec l'IA

Produisez sans effort des vidéos de processus d'achat engageantes et rentables. Utilisez des avatars AI pour simplifier la formation et améliorer votre stratégie d'achat.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 1,5 minute pour les nouveaux employés et les spécialistes des achats, expliquant les meilleures pratiques clés en gestion des achats. La vidéo doit présenter une esthétique visuelle moderne et épurée avec un avatar AI professionnel délivrant une voix off nette et claire, démontrant la puissance des avatars AI pour un message cohérent.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative d'une minute destinée aux équipes d'achats et aux gestionnaires de fournisseurs, mettant en avant le rôle crucial des relations solides avec les fournisseurs. Adoptez un style visuel informatif et amical avec du texte à l'écran pour les points clés, assurant l'accessibilité en utilisant des sous-titres/captions automatisés et démontrant le redimensionnement flexible du format pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de présentation stratégique de 2 minutes pour les dirigeants seniors des achats et les parties prenantes, décrivant les composants clés d'une stratégie d'achat efficace. Les visuels doivent être riches et stratégiques, incorporant des séquences et des graphiques convaincants de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, le tout narré par une voix off calme et confiante générée directement à partir d'un script texte-vidéo.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos de processus d'achat

Transformez des processus d'achat complexes en vidéos engageantes et faciles à comprendre avec les outils alimentés par l'IA de HeyGen, améliorant efficacement votre stratégie d'achat et vos relations avec les fournisseurs.

1
Step 1
Créez votre script ou modèle vidéo
Commencez par définir les étapes de votre processus d'achat. Utilisez les divers "Modèles & scènes" de HeyGen ou collez votre script pour générer automatiquement le contenu vidéo initial, simplifiant ainsi la création de vos "vidéos de processus d'achat".
2
Step 2
Sélectionnez un avatar AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant un "avatar AI" professionnel pour narrer votre guide d'achat. Nos avatars offrent un visage amical et cohérent pour votre contenu de formation, donnant vie à vos "vidéos de processus d'achat".
3
Step 3
Ajoutez des visuels et du branding
Intégrez le logo de votre entreprise et les couleurs de votre marque en utilisant les "Contrôles de branding (logo, couleurs)" pour maintenir la cohérence. Cela aide à renforcer votre "stratégie d'achat" avec un contenu professionnel et conforme à votre marque qui résonne avec votre audience.
4
Step 4
Automatisez les sous-titres et exportez
Améliorez l'accessibilité et la compréhension en utilisant les "Sous-titres/captions" pour générer automatiquement un texte précis pour vos vidéos. Cette fonctionnalité aide à "automatiser les sous-titres" efficacement, garantissant que votre contenu de "gestion des achats" est clair pour tous les spectateurs.

Simplifiez les processus d'achat complexes

Décomposez des stratégies et des flux de travail d'achat complexes en contenu vidéo facilement assimilable, garantissant clarté et compréhension cohérente au sein de toute votre équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de processus d'achat ?

HeyGen simplifie la production de vidéos de processus d'achat engageantes en utilisant des avatars AI et des modèles vidéo alimentés par l'IA. Il vous suffit d'entrer votre script, et la capacité texte-vidéo de HeyGen générera du contenu professionnel sans effort.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour automatiser les sous-titres et traduire les vidéos d'achat pour un public mondial ?

Oui, HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour automatiser les sous-titres et générer des captions pour vos vidéos de processus d'achat. Vous pouvez également tirer parti de ses capacités de génération de voix off pour traduire les vidéos, rendant votre contenu accessible à un public international plus large.

Quels contrôles de marque sont disponibles dans HeyGen pour les vidéos de gestion des achats professionnelles ?

HeyGen vous permet de maintenir une identité de marque cohérente dans vos vidéos de gestion des achats grâce à des contrôles de marque complets. Appliquez facilement le logo de votre entreprise et des couleurs personnalisées pour vous assurer que toutes vos vidéos engageantes sont conformes à vos normes d'entreprise.

HeyGen peut-il fournir un porte-parole AI pour des vidéos de stratégie d'achat professionnelles ?

Absolument, HeyGen vous permet d'utiliser des avatars AI réalistes en tant que porte-parole AI professionnels pour vos vidéos de stratégie d'achat. Ces avatars délivrent votre message de manière claire et cohérente, améliorant le professionnalisme et l'impact de votre contenu.

