Développez une vidéo informative de 1,5 minute pour les nouveaux employés et les spécialistes des achats, expliquant les meilleures pratiques clés en gestion des achats. La vidéo doit présenter une esthétique visuelle moderne et épurée avec un avatar AI professionnel délivrant une voix off nette et claire, démontrant la puissance des avatars AI pour un message cohérent.
Produisez une vidéo explicative d'une minute destinée aux équipes d'achats et aux gestionnaires de fournisseurs, mettant en avant le rôle crucial des relations solides avec les fournisseurs. Adoptez un style visuel informatif et amical avec du texte à l'écran pour les points clés, assurant l'accessibilité en utilisant des sous-titres/captions automatisés et démontrant le redimensionnement flexible du format pour diverses plateformes.
Concevez une vidéo de présentation stratégique de 2 minutes pour les dirigeants seniors des achats et les parties prenantes, décrivant les composants clés d'une stratégie d'achat efficace. Les visuels doivent être riches et stratégiques, incorporant des séquences et des graphiques convaincants de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, le tout narré par une voix off calme et confiante générée directement à partir d'un script texte-vidéo.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Développez une formation complète sur les achats.
Créez efficacement des vidéos de processus d'achat détaillées et engageantes, permettant aux organisations d'intégrer plus rapidement de nouveaux fournisseurs ou employés et de développer leurs efforts de formation.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation.
Exploitez les avatars AI et les visuels engageants pour transformer des politiques d'achat complexes en vidéos de formation dynamiques, augmentant considérablement l'engagement des apprenants et la rétention d'informations.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de processus d'achat ?
HeyGen simplifie la production de vidéos de processus d'achat engageantes en utilisant des avatars AI et des modèles vidéo alimentés par l'IA. Il vous suffit d'entrer votre script, et la capacité texte-vidéo de HeyGen générera du contenu professionnel sans effort.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour automatiser les sous-titres et traduire les vidéos d'achat pour un public mondial ?
Oui, HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour automatiser les sous-titres et générer des captions pour vos vidéos de processus d'achat. Vous pouvez également tirer parti de ses capacités de génération de voix off pour traduire les vidéos, rendant votre contenu accessible à un public international plus large.
Quels contrôles de marque sont disponibles dans HeyGen pour les vidéos de gestion des achats professionnelles ?
HeyGen vous permet de maintenir une identité de marque cohérente dans vos vidéos de gestion des achats grâce à des contrôles de marque complets. Appliquez facilement le logo de votre entreprise et des couleurs personnalisées pour vous assurer que toutes vos vidéos engageantes sont conformes à vos normes d'entreprise.
HeyGen peut-il fournir un porte-parole AI pour des vidéos de stratégie d'achat professionnelles ?
Absolument, HeyGen vous permet d'utiliser des avatars AI réalistes en tant que porte-parole AI professionnels pour vos vidéos de stratégie d'achat. Ces avatars délivrent votre message de manière claire et cohérente, améliorant le professionnalisme et l'impact de votre contenu.