Créer des Vidéos de Cadre de Processus : Améliorez l'Efficacité

Transformez des processus commerciaux complexes en vidéos claires et exploitables en utilisant des avatars AI pour une meilleure compréhension.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes destinée aux équipes de vente et aux clients potentiels, illustrant un processus de vente simplifié qui favorise la transformation numérique. Le style visuel doit être moderne et énergique, complété par une bande sonore entraînante. Utilisez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour créer rapidement des visuels percutants à partir d'un simple script, mettant en avant l'efficacité du nouveau flux de travail.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 30 secondes conçue pour les équipes internes et les responsables des opérations, mettant en avant un aspect critique de l'excellence opérationnelle en utilisant un modèle de vidéos de cadre de processus clair. Le style visuel et audio doit être direct et professionnel, axé sur la clarté. Améliorez la compréhension avec les sous-titres/captions de HeyGen et intégrez des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque multimédia pour illustrer efficacement les étapes complexes.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo didactique de 50 secondes pour les propriétaires d'entreprise et les chefs de projet sur la façon de créer efficacement des vidéos de cadre de processus en utilisant des modèles alimentés par l'IA. Le style visuel doit être élégant et innovant, avec une voix off calme et autoritaire. Démontrez la polyvalence de HeyGen en présentant des scènes vidéo personnalisables, garantissant que le produit final peut être facilement adapté et exporté pour diverses plateformes grâce à sa fonctionnalité de redimensionnement des ratios d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Cadre de Processus

Transformez sans effort des processus commerciaux complexes en guides vidéo clairs et engageants avec les outils AI de HeyGen, rationalisant la formation et améliorant l'excellence opérationnelle.

1
Step 1
Choisissez Votre Début de Projet
Sélectionnez un "Modèle de Vidéos de Cadre de Processus" dans notre bibliothèque de "Modèles & scènes" pour lancer la création de votre vidéo, assurant une approche structurée dès le départ.
2
Step 2
Ajoutez un Avatar AI
Donnez vie à vos "Vidéos de Formation AI" en sélectionnant un "avatar AI" pour présenter votre contenu. Cela utilise notre capacité "avatars AI" pour ajouter une touche professionnelle.
3
Step 3
Personnalisez & Marquez les Scènes
Appliquez votre marque unique avec les "Contrôles de marque (logo, couleurs)" pour vous assurer que vos "modèles alimentés par l'IA" reflètent l'esthétique et les directives de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez & Partagez Votre Vidéo
Finalisez vos "vidéos de formation" en ajoutant des "Sous-titres/captions" automatiques pour l'accessibilité et une portée plus large. Ensuite, exportez votre contenu fini prêt pour la distribution.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Processus Complexes

Simplifiez les processus commerciaux complexes et les cadres opérationnels en vidéos AI facilement digestibles, améliorant la clarté et la compréhension pour toutes les parties prenantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de cadre de processus efficacement ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de cadre de processus en utilisant des modèles alimentés par l'IA et un générateur de texte en vidéo gratuit. Il vous suffit d'entrer votre script, et les avatars AI et acteurs vocaux AI de HeyGen donneront vie à vos processus commerciaux, garantissant l'excellence opérationnelle.

HeyGen propose-t-il des modèles pour divers types de vidéos de formation et de processus commerciaux ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles alimentés par l'IA et de scènes vidéo personnalisables conçus pour répondre à divers besoins. Ils sont parfaits pour les équipes RH, les marketeurs et les processus de vente pour développer facilement des vidéos de formation AI convaincantes.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil idéal pour générer des vidéos de formation AI ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation AI de haute qualité en exploitant des avatars AI avancés et un puissant porte-parole AI. Sa plateforme intuitive permet aux utilisateurs de transformer facilement du texte en contenu vidéo engageant, soutenant les initiatives de transformation numérique.

HeyGen peut-il prendre en charge les fonctionnalités de marque et d'accessibilité pour mes vidéos de processus ?

Absolument. HeyGen prend en charge des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs personnalisées dans vos vidéos de cadre de processus. De plus, le générateur de sous-titres AI assure l'accessibilité, rendant votre contenu clair pour tous les spectateurs.

