Transformez la création de documentation de processus essentielle pour la formation des nouveaux employés. Générez des vidéos tutoriels professionnelles sans effort en utilisant le texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 45 secondes ciblant les formateurs d'entreprise, montrant la création efficace de vidéos pour des explications de flux de travail complexes. Le style visuel doit être professionnel et simple, avec un style audio concis et autoritaire. Mettez en avant les avatars AI de HeyGen pour présenter clairement les étapes et les sous-titres/captions pour une accessibilité améliorée, rendant la documentation des processus facilement compréhensible.
Exemple de Prompt 2
Concevez un explicatif dynamique de 30 secondes pour les chefs de projet, illustrant comment documenter rapidement vos processus pour créer des Procédures Opérationnelles Standard (SOP). Le style visuel doit être rapide et illustratif, avec un audio clair et énergique. Mettez l'accent sur le texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour une génération rapide de contenu et l'utilisation de la bibliothèque de médias/stock pour des visuels pertinents et percutants.
Exemple de Prompt 3
Produisez un tutoriel vidéo complet de 75 secondes pour les équipes de support informatique, axé sur la formation efficace des nouveaux employés à travers des vidéos tutoriels détaillées. Le style visuel doit être pratique et détaillé, avec un audio calme et informatif. Mettez en avant la génération de voix off de HeyGen pour un guidage précis étape par étape et l'utilisation du redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect pour garantir que le contenu est adapté à diverses plateformes internes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Documentation de Processus

Transformez des flux de travail complexes en guides vidéo clairs et engageants avec l'AI. Documentez facilement vos processus pour rationaliser la formation et améliorer l'efficacité de l'équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script de Processus
Détaillez les étapes clés de votre flux de travail dans un script détaillé. Utilisez la fonctionnalité texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour générer rapidement une vidéo de base pour votre documentation de processus.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez un avatar AI pour présenter votre documentation de processus. Cette technologie vidéo AI aide à engager les spectateurs et à délivrer votre message de manière cohérente.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Améliorations
Améliorez votre création vidéo en incorporant des visuels pertinents tels que des captures d'écran ou des médias stock de la bibliothèque de médias complète. Assurez-vous que chaque étape est clairement illustrée.
4
Step 4
Exportez et Marquez Votre Guide
Finalisez vos vidéos tutoriels en appliquant des contrôles de branding, y compris le logo et les couleurs de votre entreprise. Exportez votre vidéo dans le format d'aspect souhaité, prête pour un partage et une intégration sans faille.

Simplifiez les Flux de Travail Complexes et les Procédures Techniques

Décomposez facilement des processus complexes en vidéos AI claires et digestes, rendant les informations complexes accessibles à tous les membres de l'équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer efficacement des vidéos de documentation de processus engageantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de documentation de processus sans effort en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir un avatar, et de générer des vidéos tutoriels d'aspect professionnel pour documenter rapidement vos processus.

Quelles sont les meilleures pratiques pour réaliser une documentation vidéo de processus efficace avec HeyGen ?

Pour garantir une documentation vidéo de processus efficace, utilisez les modèles de HeyGen pour des explications de flux de travail cohérentes et utilisez des fonctionnalités comme les sous-titres pour plus de clarté. L'incorporation des couleurs et du logo de votre marque via les contrôles de branding améliore également le professionnalisme et la reconnaissance.

HeyGen peut-il simplifier le processus de création vidéo pour les SOP et la formation des nouveaux employés ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement la création vidéo pour les SOP et la formation des nouveaux employés en convertissant les scripts textuels en vidéos engageantes avec des avatars AI et des voix off naturelles. Cela accélère l'amélioration des processus en rendant le transfert de connaissances visuellement attrayant et cohérent.

Comment HeyGen simplifie-t-il l'ajout d'éléments visuels comme les captures d'écran aux vidéos de documentation de processus ?

HeyGen simplifie l'amélioration des vidéos de documentation de processus en permettant une intégration facile des éléments visuels, y compris les captures d'écran et autres médias, dans vos scènes. Cela aide à illustrer clairement les étapes complexes dans vos vidéos tutoriels sans montage extensif.

