Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo promotionnelle élégante de 45 secondes ciblant les entrepreneurs technophiles et les créateurs de contenu qui privilégient une production vidéo numérique efficace. Cette vidéo devrait présenter une esthétique moderne avec des animations nettes et une ambiance sonore futuriste, mettant en avant l'intégration fluide des solutions d'automatisation. Utilisez les avatars AI innovants de HeyGen pour narrer les avantages de produire du contenu de haute qualité à grande échelle, en affichant un ton avancé et professionnel qui résonne avec les individus axés sur l'innovation.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo didactique de 60 secondes destinée aux départements de formation en entreprise et aux éducateurs en logiciels cherchant à simplifier les vidéos explicatives complexes. Adoptez un style visuel propre et professionnel avec des superpositions de texte claires à l'écran et une voix off calme et autoritaire, rendant les vidéos d'automatisation de processus accessibles. Soulignez la facilité d'ajouter des sous-titres complets grâce à HeyGen, garantissant une compréhension maximale et une conformité pour un public diversifié dans tout environnement d'apprentissage.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo engageante de 30 secondes pour les responsables RH et les équipes de communication interne cherchant à améliorer leurs vidéos d'entreprise. Le style visuel doit être convivial et accessible, utilisant une palette de couleurs vives et une bande sonore chaleureuse et invitante. Illustrez à quel point il est facile de créer des vidéos d'automatisation de processus pour l'intégration ou les annonces internes en utilisant les modèles et scènes préconçus de HeyGen, rendant la création de vidéos professionnelles rapide et accessible à tous.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos d'Automatisation de Processus

Produisez sans effort des guides vidéo clairs et engageants pour vos processus d'automatisation, améliorant la compréhension et l'adoption avec un contenu de qualité professionnelle.

1
Step 1
Rédigez Votre Script
Commencez par rédiger un script détaillé pour votre vidéo d'automatisation de processus. Utilisez la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir de script" de HeyGen pour convertir sans effort votre texte en une narration vidéo dynamique. Cela pose les bases d'un contenu précis et engageant.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour représenter votre marque et transmettre votre message. Ces avatars offrent une présence à l'écran cohérente et professionnelle pour vos vidéos d'automatisation de processus, rendant les informations complexes plus faciles à assimiler.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque et des Visuels
Améliorez votre vidéo avec des "contrôles de marque (logo, couleurs)" personnalisés pour vous aligner sur votre identité d'entreprise. Intégrez des captures d'écran pertinentes, des enregistrements d'écran ou des médias de stock pour démontrer visuellement chaque étape de votre processus d'automatisation, renforçant ainsi efficacement votre message.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo terminée, utilisez l'option "Redimensionnement des ratios d'aspect et exportations" pour l'optimiser pour diverses plateformes. Générez des fichiers vidéo de haute qualité prêts à être partagés dans la documentation interne, les modules de formation ou les canaux de communication externes, simplifiant ainsi votre production vidéo numérique.

Créez du Contenu d'Automatisation Engagé pour les Réseaux Sociaux

Produisez rapidement des vidéos courtes captivantes pour promouvoir des solutions d'automatisation ou expliquer des processus sur les plateformes de réseaux sociaux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'automatisation de processus engageantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'automatisation de processus engageantes en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo. Cette plateforme avancée transforme vos scripts en production vidéo numérique professionnelle, garantissant une image de marque cohérente et un contenu visuel de haute qualité.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un outil efficace pour la création de contenu vidéo ?

HeyGen simplifie la création de contenu vidéo en vous permettant de générer des vidéos directement à partir de scripts textuels en utilisant des voix off AI. Sa suite de fonctionnalités robuste, y compris des modèles prêts à l'emploi, accélère considérablement le processus pour créer rapidement des vidéos pour diverses solutions d'automatisation.

Puis-je personnaliser les vidéos d'entreprise produites pour mes besoins d'automatisation ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque étendus pour s'assurer que vos vidéos d'entreprise s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs personnalisées, enrichissant votre production vidéo numérique avec des médias riches de la bibliothèque et des sous-titres automatiques pour des communications d'automatisation d'entreprise complètes.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos explicatives pour l'automatisation ?

HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives en vous permettant d'utiliser des avatars AI réalistes et de générer des voix off naturelles à partir de vos scripts textuels. Cela permet une production rapide de vidéos professionnelles d'automatisation de processus, facilement adaptables pour différentes plateformes grâce au redimensionnement des ratios d'aspect et à diverses options d'exportation pour créer des vidéos adaptées à vos besoins.

