Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo engageante de 60 secondes destinée aux chefs de projet, expliquant la Matrice d'Eisenhower dans des vidéos de matrice de priorisation avec des diagrammes informatifs et du texte à l'écran, mettant en vedette des avatars AI professionnels pour guider le public à travers les concepts.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, soulignant le rôle crucial d'une priorisation efficace dans la gestion réussie de projets, en utilisant des coupes rapides et un style visuel engageant, facilement généré à partir d'un script grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 45 secondes destinée aux contributeurs individuels, offrant des conseils rapides et amicaux pour la gestion quotidienne des tâches et la priorisation, en incorporant des graphiques simples et en assurant l'accessibilité grâce aux sous-titres/captions automatiques de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation à la Priorisation

Transformez facilement des stratégies de priorisation complexes en vidéos de formation engageantes et professionnelles en utilisant la plateforme alimentée par l'AI de HeyGen.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Rédigez Votre Script
Commencez par sélectionner parmi les nombreux modèles de HeyGen ou saisissez directement votre script. Cela vous permet de structurer rapidement le contenu de vos vidéos de matrice de priorisation.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Voix
Personnalisez votre formation en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI de HeyGen pour présenter votre contenu. Améliorez l'engagement avec une voix off AI au son naturel.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Visuels
Intégrez l'identité de votre entreprise en utilisant les contrôles de branding de HeyGen pour ajouter des logos et des couleurs personnalisées. Complétez votre message avec des visuels pertinents pour illustrer clairement les concepts de priorisation.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Une fois finalisée, générez votre vidéo de formation à la priorisation complète. Exportez-la facilement dans des formats d'aspect optimaux, la rendant prête à être partagée avec vos équipes RH ou pour une distribution plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Concepts Complexes

Transformez des matrices de priorisation complexes et d'autres sujets complexes en vidéos AI claires et compréhensibles, rendant la formation avancée accessible et efficace pour tous.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les équipes RH à créer des vidéos de formation efficaces ?

HeyGen permet aux équipes RH de créer des vidéos de formation AI captivantes en utilisant des avatars AI réalistes et des modèles personnalisables. Cela simplifie le processus de production, rendant l'apprentissage engageant et évolutif pour divers besoins de formation.

Quel type de vidéos de formation à la priorisation puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement créer diverses vidéos de formation à la priorisation, y compris celles expliquant une matrice de priorisation, en utilisant des modèles vidéo alimentés par l'AI. Ces modèles personnalisables vous permettent d'adapter le contenu à des concepts spécifiques de gestion des tâches ou de gestion de projet.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et les voix off AI pour le contenu de formation ?

Oui, HeyGen offre des fonctionnalités robustes telles que la génération automatique de sous-titres et les voix off AI, améliorant considérablement l'accessibilité et l'engagement de vos vidéos de formation. Son générateur de texte-à-vidéo gratuit convertit sans effort les scripts en contenu vidéo soigné.

Qui peut bénéficier de l'utilisation de HeyGen pour les vidéos de formation AI au-delà des équipes RH ?

HeyGen est incroyablement polyvalent, bénéficiant non seulement aux équipes RH pour l'intégration, mais aussi aux marketeurs pour les explications de produits et à divers autres départements. Ses capacités de porte-parole AI le rendent idéal pour une large gamme de vidéos de formation AI et de besoins de communication.

