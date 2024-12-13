Créer des vidéos de procédures d'impression : Simplifiez la formation avec l'AI

Produisez sans effort des tutoriels de gravure engageants et des cours en ligne en utilisant les avatars AI de HeyGen.

451/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation AI concise de 90 secondes présentant le processus simplifié de production de tutoriels de gravure avec les avatars AI de HeyGen. Cette vidéo, ciblant les propriétaires de petites entreprises et les instructeurs d'art, doit utiliser une présentation visuelle engageante et étape par étape où un avatar AI guide les spectateurs à travers la création d'une démonstration simple de linogravure, en mettant l'accent sur la clarté et la facilité d'utilisation.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo détaillée de 2 minutes sur une technique d'impression avancée, telle que la gravure, spécifiquement pour les passionnés de gravure intermédiaires et les étudiants en art, en utilisant la génération sophistiquée de voix off de HeyGen. Le style visuel doit être très détaillé avec des plans rapprochés du processus, accompagné d'un acteur vocal AI autoritaire et informatif expliquant les nuances de chaque étape pour un apprentissage complet.
Exemple de Prompt 3
Générez un tutoriel rapide de 45 secondes sur les cours d'art en se concentrant sur la rendre les instructions d'impression plus accessibles à une communauté artistique mondiale et aux apprenants malentendants en intégrant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen. Cette vidéo doit adopter un style visuel lumineux et illustratif, démontrant une technique de gravure de base tout en affichant de manière proéminente des sous-titres synchronisés à l'écran pour améliorer la compréhension de tous les spectateurs.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de procédures d'impression

Exploitez les outils AI de HeyGen pour transformer sans effort vos connaissances en procédures d'impression en tutoriels vidéo engageants et de haute qualité avec des avatars AI et des voix off.

1
Step 1
Créez votre script
Développez un script détaillé décrivant chaque étape de votre processus de gravure. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour générer instantanément le brouillon initial de la vidéo à partir de votre texte, posant ainsi les bases de tutoriels de gravure professionnels.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Améliorez la présentation de votre tutoriel en choisissant un avatar AI dans la bibliothèque diversifiée de HeyGen. L'avatar sélectionné narrera votre script, apportant un visage professionnel et cohérent à votre contenu pédagogique.
3
Step 3
Ajoutez des voix off professionnelles
Améliorez la clarté et l'engagement en appliquant une génération de voix off professionnelle à votre script. Cela garantit que vos vidéos de formation AI communiquent efficacement des techniques de gravure complexes avec une voix claire et cohérente.
4
Step 4
Exportez et partagez votre tutoriel
Finalisez votre vidéo en révisant tous les éléments. Une fois satisfait, utilisez les options d'exportation robustes de HeyGen pour télécharger vos vidéos de procédures d'impression dans le format et le ratio d'aspect souhaités, prêtes à être partagées avec votre public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des vidéos de conseils rapides sur l'impression

.

Générez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux mettant en avant les points forts et les conseils des procédures d'impression, élargissant ainsi votre portée et votre audience.

background image

Questions Fréquemment Posées

Quels outils AI de HeyGen sont essentiels pour la création avancée de vidéos ?

Les outils AI avancés de HeyGen, y compris les avatars AI et le générateur de texte à vidéo gratuit, sont essentiels pour produire des vidéos de qualité professionnelle. Ces fonctionnalités, combinées aux voix off AI et aux sous-titres automatiques, simplifient l'ensemble de votre flux de production.

Puis-je créer des vidéos détaillées de procédures d'impression avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen vous permet de créer des vidéos de procédures d'impression et des tutoriels de cours d'art détaillés en convertissant vos scripts en contenu visuel engageant. Vous pouvez facilement expliquer des processus complexes comme la linogravure ou la gravure en utilisant nos outils intuitifs.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les avatars AI et les voix off dans HeyGen ?

HeyGen offre une variété d'avatars AI et d'options d'acteurs vocaux AI pour personnaliser vos vidéos. Vous pouvez également améliorer l'accessibilité et la portée en ajoutant des sous-titres et en utilisant notre fonctionnalité de traduction de vidéos pour un public mondial.

HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les cours en ligne ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement la création de cours en ligne en utilisant son générateur de texte à vidéo gratuit et ses modèles complets. Les utilisateurs peuvent rapidement transformer du contenu écrit en vidéos dynamiques, réduisant le temps de production tout en maintenant une qualité professionnelle.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo