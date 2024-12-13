Créer des Vidéos d'Optimisation des Prix avec l'IA

Créez des vidéos tutoriels engageantes pour présenter vos recommandations de prix alimentées par l'IA, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour des présentations dynamiques.

345/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle dynamique de 60 secondes destinée aux professionnels du marketing et aux créateurs de contenu, démontrant comment produire rapidement du contenu vidéo engageant sur "comment créer des vidéos" pour des stratégies de tarification, avec un avatar AI professionnel et en utilisant la capacité de HeyGen de convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour une production efficace.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo informative élégante de 30 secondes pour les chefs de produit SaaS et les équipes de vente, mettant en avant le pouvoir transformateur des recommandations de prix alimentées par l'IA pour augmenter les revenus, présentée avec des visualisations de données modernes et soutenue par les sous-titres/captions automatisés de HeyGen pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'entreprise percutante de 50 secondes pour les cadres du commerce de détail et les consultants en stratégie, illustrant comment optimiser les expériences d'achat omnicanal grâce au commerce intelligent et à la tarification stratégique, en utilisant une variété de séquences de stock de haute qualité de la bibliothèque multimédia de HeyGen et des modèles et scènes préconçus pour un style visuel soigné.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Optimisation des Prix

Générez des vidéos convaincantes pour expliquer des stratégies de tarification complexes et des recommandations alimentées par l'IA, améliorant la compréhension et l'adoption de vos solutions SaaS.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Définissez les points clés de votre stratégie d'optimisation des prix ou de vos recommandations AI. Utilisez la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer sans effort votre texte en contenu vidéo engageant.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter vos insights de tarification, améliorant la clarté et l'engagement de vos vidéos.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents et appliquez vos contrôles de marque comme le logo et les couleurs pour maintenir une apparence professionnelle cohérente pour vos solutions SaaS.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Message
Finalisez votre vidéo, en ajoutant des sous-titres/captions pour l'accessibilité. Préparez votre vidéo d'optimisation des prix de haute qualité pour diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation Interne pour l'Optimisation des Prix

.

Développez des vidéos AI percutantes pour former les équipes de vente et les parties prenantes internes sur les nouveaux modèles de tarification, les techniques d'optimisation et les propositions de valeur, augmentant l'engagement.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer du contenu vidéo engageant ?

HeyGen vous permet de créer du contenu vidéo de haute qualité en utilisant des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, simplifiant le processus de production. Vous pouvez facilement générer des vidéos explicatives ou des vidéos tutoriels pour divers objectifs.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos d'optimisation des prix ?

Oui, HeyGen vous permet de créer des vidéos convaincantes pour communiquer des stratégies d'optimisation des prix ou des recommandations de prix alimentées par l'IA avec des avatars AI professionnels et des voix off personnalisées.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen propose un ensemble de fonctionnalités robustes, y compris des avatars AI, la conversion de texte en vidéo, la génération de voix off, des modèles et des contrôles de marque, offrant des solutions SaaS complètes pour le contenu vidéo.

Quelle est la manière la plus simple de créer des vidéos avec HeyGen ?

La manière la plus simple de créer des vidéos avec HeyGen est d'utiliser sa fonctionnalité intuitive de conversion de texte en vidéo ; il suffit d'entrer votre script, de choisir un avatar AI, et HeyGen génère votre contenu vidéo professionnel.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo