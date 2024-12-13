Créez des Vidéos de Compétences en Présentation Qui Captivent Votre Audience

Améliorez votre prise de parole en public et maîtrisez le storytelling. Transformez votre script en vidéos dynamiques sans effort avec notre création de texte-à-vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique concise de 60 secondes destinée aux orateurs en herbe et aux étudiants, axée sur la maîtrise du langage corporel efficace pour la prise de parole en public. Cette vidéo doit présenter un style visuel professionnel et épuré avec des graphiques illustratifs, accompagnée d'une voix off calme et encourageante générée de manière fluide grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo courte inspirante de 30 secondes ciblant les professionnels du marketing et les créateurs de contenu, démontrant le pouvoir du storytelling pour véritablement captiver l'audience. L'esthétique visuelle doit être créative et riche en visuels avec une bande sonore vibrante et une narration énergique, enrichie par la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels percutants.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 50 secondes pour les professionnels du monde des affaires et les éducateurs, fournissant des conseils essentiels sur l'utilisation efficace des visuels pour transmettre des idées complexes. Le style visuel doit être élégant et moderne avec des graphiques clairs, mettant en avant une voix autoritaire et garantissant l'accessibilité pour tous les spectateurs grâce aux sous-titres/captions automatiques de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Compétences en Présentation

Créez facilement des vidéos de compétences en présentation captivantes et éducatives grâce aux puissants outils AI de HeyGen, conçus pour simplifier la création de contenu et améliorer l'engagement de l'audience.

1
Step 1
Créez Votre Script Engagé
Dressez la liste des 'conseils de présentation' clés et rédigez un script clair et concis. Ce script constituera la base pour générer votre vidéo en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d''avatars AI' celui qui représente le mieux votre message. L'avatar sélectionné délivrera vos idées sur la prise de parole en public avec des expressions et une voix naturelles.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des 'visuels' pertinents de la vaste bibliothèque de médias de HeyGen pour illustrer vos points et captiver les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Revoyez votre vidéo finale et 'exportez'-la dans divers formats d'aspect, en vous assurant qu'elle est optimisée pour des plateformes comme YouTube pour engager efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Conseils Rapides de Présentation pour les Réseaux Sociaux

Créez sans effort des clips vidéo courts et percutants et des conseils sur des stratégies de présentation efficaces et le storytelling pour des plateformes comme YouTube, augmentant l'engagement de l'audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes sur les compétences en présentation ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos captivantes sur les compétences en présentation en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo. Cela simplifie la production de contenu professionnel sur la prise de parole en public et les conseils de présentation, facilitant la création de supports de formation percutants et de vidéos YouTube.

Quels éléments visuels puis-je intégrer dans mes vidéos de présentation HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez intégrer une large gamme d'éléments visuels grâce à des modèles personnalisables, des scènes variées et une vaste bibliothèque de médias. Cela vous permet de créer une excellente présentation en démontrant l'utilisation efficace des visuels et de la visualisation des données, cruciales pour captiver votre audience.

HeyGen peut-il aider à créer du contenu pour la pratique de la prise de parole en public et améliorer l'engagement de l'audience ?

Oui, HeyGen est idéal pour produire des vidéos de haute qualité qui peuvent servir d'excellentes ressources pour la pratique de la prise de parole en public et l'amélioration des compétences d'engagement de l'audience. Vous pouvez tirer parti des avatars AI de HeyGen et de la génération de voix off pour articuler des conseils de présentation clairs, démontrant un langage corporel efficace et une variété vocale.

HeyGen prend-il en charge les fonctionnalités de branding et d'accessibilité pour mon contenu de présentation ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo spécifique et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos de présentation, assurant une cohérence professionnelle. De plus, les sous-titres et captions automatiques augmentent considérablement l'accessibilité, rendant votre contenu plus inclusif pour tous les spectateurs.

