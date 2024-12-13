Créez facilement des vidéos d'instruction de pré-intégration
Engagez les nouvelles recrues dès le premier jour avec des vidéos de pré-intégration captivantes, utilisant des avatars AI pour donner vie à votre contenu.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Comment pouvez-vous créer une vidéo d'instruction de 90 secondes guidant les nouvelles recrues à travers leurs premiers documents et l'accès aux systèmes pour la pré-intégration ? Visez un style visuel clair et étape par étape avec des graphiques animés et une voix off professionnelle, garantissant que chaque détail est facilement compréhensible. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour fournir des instructions nettes et précises, rendant ces vidéos engageantes et simples à suivre.
Produisez une vidéo énergique de 45 secondes qui présente les principaux avantages et ressources de l'entreprise, ciblant les employés potentiels et les nouvelles recrues pendant leur phase de pré-intégration. Le style visuel doit être dynamique et axé sur l'infographie, utilisant des couleurs vives et une musique de fond énergique pour capter l'attention. Accélérez la création en utilisant les modèles et scènes de HeyGen, simplifiant le processus de développement de vidéos d'intégration convaincantes.
Imaginez créer une vidéo 'rencontrez l'équipe' de 75 secondes pour les nouvelles recrues à distance, leur donnant un aperçu de leurs futurs collègues et de l'environnement de travail. Cette vidéo devrait adopter un style visuel authentique de type documentaire avec des superpositions de texte à l'écran et une musique chaleureuse et invitante. Assurez une personnalisation complète en ajoutant des sous-titres via HeyGen, rendant l'expérience d'intégration à distance inclusive et accessible pour tous.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la formation de pré-intégration à l'échelle mondiale.
Développez des modules vidéo complets et accessibles pour les nouvelles recrues du monde entier, garantissant des expériences de pré-intégration cohérentes.
Améliorer l'engagement et la rétention des nouvelles recrues.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de pré-intégration dynamiques qui augmentent considérablement l'engagement et la rétention d'informations pour les nouveaux employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes pour les nouvelles recrues sans compétences avancées ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos engageantes pour l'intégration et la formation des employés, même sans compétences préalables en montage vidéo. Utilisez nos avatars AI et nos modèles de vidéos complets pour produire rapidement du contenu de haute qualité pour vos nouvelles recrues.
Quel rôle jouent les avatars AI dans la création de vidéos animées pour la culture d'entreprise ?
Les avatars AI de HeyGen donnent vie à votre culture d'entreprise dans des vidéos animées, rendant vos messages plus personnels et mémorables. Vous pouvez les utiliser pour créer des vidéos d'instruction de pré-intégration ou des communications internes qui résonnent avec votre équipe.
HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'instruction de pré-intégration pour l'intégration à distance ?
Absolument. HeyGen propose une gamme diversifiée de modèles de vidéos, vous permettant de créer rapidement des vidéos d'instruction de pré-intégration et des vidéos de formation optimisées pour l'intégration à distance. Cela simplifie le processus d'accueil des nouvelles recrues de manière efficace et cohérente.
Comment HeyGen assure-t-il une personnalisation complète et un support multilingue pour mes vidéos d'intégration ?
HeyGen offre des options de personnalisation complète, y compris des contrôles de branding, pour aligner parfaitement vos vidéos d'intégration avec l'identité de votre entreprise. De plus, notre plateforme prend en charge les voix off multilingues et le sous-titrage automatique, rendant votre contenu accessible à l'échelle mondiale pour toutes les nouvelles recrues.