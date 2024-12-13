Créez facilement des vidéos d'instruction de pré-intégration

Engagez les nouvelles recrues dès le premier jour avec des vidéos de pré-intégration captivantes, utilisant des avatars AI pour donner vie à votre contenu.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Comment pouvez-vous créer une vidéo d'instruction de 90 secondes guidant les nouvelles recrues à travers leurs premiers documents et l'accès aux systèmes pour la pré-intégration ? Visez un style visuel clair et étape par étape avec des graphiques animés et une voix off professionnelle, garantissant que chaque détail est facilement compréhensible. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour fournir des instructions nettes et précises, rendant ces vidéos engageantes et simples à suivre.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo énergique de 45 secondes qui présente les principaux avantages et ressources de l'entreprise, ciblant les employés potentiels et les nouvelles recrues pendant leur phase de pré-intégration. Le style visuel doit être dynamique et axé sur l'infographie, utilisant des couleurs vives et une musique de fond énergique pour capter l'attention. Accélérez la création en utilisant les modèles et scènes de HeyGen, simplifiant le processus de développement de vidéos d'intégration convaincantes.
Exemple de Prompt 3
Imaginez créer une vidéo 'rencontrez l'équipe' de 75 secondes pour les nouvelles recrues à distance, leur donnant un aperçu de leurs futurs collègues et de l'environnement de travail. Cette vidéo devrait adopter un style visuel authentique de type documentaire avec des superpositions de texte à l'écran et une musique chaleureuse et invitante. Assurez une personnalisation complète en ajoutant des sous-titres via HeyGen, rendant l'expérience d'intégration à distance inclusive et accessible pour tous.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos d'instruction de pré-intégration

Simplifiez l'intégration des nouvelles recrues avec des vidéos d'instruction de pré-intégration engageantes et précises, conçues pour la clarté et l'impact, sans besoin de compétences en montage vidéo.

1
Step 1
Créez votre vidéo
Commencez par sélectionner un modèle de vidéo professionnel ou collez votre script pour utiliser notre fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script pour une génération rapide de vidéos.
2
Step 2
Personnalisez le contenu
Personnalisez vos vidéos d'instruction en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et en appliquant les couleurs et le logo uniques de votre marque avec des contrôles de branding.
3
Step 3
Améliorez avec voix et texte
Intégrez une communication claire en utilisant l'acteur vocal AI pour une génération de voix off naturelle et assurez l'accessibilité avec le sous-titrage automatique pour vos vidéos.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez vos vidéos engageantes en les exportant dans divers formats d'aspect, les rendant prêtes à être partagées facilement avec vos nouvelles recrues pour une intégration à distance efficace.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Cultiver la culture d'entreprise dès le début

.

Produisez des vidéos inspirantes et accueillantes pour intégrer sans effort les nouvelles recrues dans votre culture d'entreprise dès leur phase de pré-intégration.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes pour les nouvelles recrues sans compétences avancées ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos engageantes pour l'intégration et la formation des employés, même sans compétences préalables en montage vidéo. Utilisez nos avatars AI et nos modèles de vidéos complets pour produire rapidement du contenu de haute qualité pour vos nouvelles recrues.

Quel rôle jouent les avatars AI dans la création de vidéos animées pour la culture d'entreprise ?

Les avatars AI de HeyGen donnent vie à votre culture d'entreprise dans des vidéos animées, rendant vos messages plus personnels et mémorables. Vous pouvez les utiliser pour créer des vidéos d'instruction de pré-intégration ou des communications internes qui résonnent avec votre équipe.

HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'instruction de pré-intégration pour l'intégration à distance ?

Absolument. HeyGen propose une gamme diversifiée de modèles de vidéos, vous permettant de créer rapidement des vidéos d'instruction de pré-intégration et des vidéos de formation optimisées pour l'intégration à distance. Cela simplifie le processus d'accueil des nouvelles recrues de manière efficace et cohérente.

Comment HeyGen assure-t-il une personnalisation complète et un support multilingue pour mes vidéos d'intégration ?

HeyGen offre des options de personnalisation complète, y compris des contrôles de branding, pour aligner parfaitement vos vidéos d'intégration avec l'identité de votre entreprise. De plus, notre plateforme prend en charge les voix off multilingues et le sous-titrage automatique, rendant votre contenu accessible à l'échelle mondiale pour toutes les nouvelles recrues.

