Créez des Vidéos de Formation EPI qui Engagent et Éduquent les Employés

Améliorez la conformité et renforcez l'apprentissage avec des vidéos de sécurité engageantes, facilement créées à l'aide d'avatars IA puissants.

508/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo didactique détaillée de 90 secondes démontrant l'utilisation correcte et l'ajustement des équipements de protection individuelle (EPI) spécialisés pour une équipe départementale spécifique. Employez un style visuel clair et étape par étape avec un audio professionnel, garantissant l'accessibilité et la conformité grâce à des sous-titres générés automatiquement pour tous les spectateurs, transformant efficacement les "vidéos de formation EPI" en étapes concrètes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo narrative percutante de 2 minutes illustrant l'importance cruciale de l'adhésion constante aux EPI et les conséquences potentielles de la négligence dans des scénarios de sécurité au travail. Ciblez cette vidéo à tous les employés, en utilisant un style visuel et audio sérieux et impactant qui exploite les modèles et scènes préconstruits dans HeyGen pour rapidement établir le ton et transmettre un message fort sur les scénarios réels et la "sécurité au travail".
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo concise de 45 secondes destinée aux responsables de formation et coordinateurs, mettant en avant la flexibilité de personnaliser et déployer des "vidéos de formation à la sécurité" pour divers rôles et exigences linguistiques. Cette présentation moderne et adaptable devrait souligner comment le redimensionnement des rapports d'aspect et les exportations peuvent optimiser le contenu pour diverses plateformes et s'intégrer parfaitement dans les programmes de formation existants, en mettant l'accent sur la façon dont la personnalisation améliore l'engagement.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation EPI

Produisez rapidement des vidéos de formation EPI professionnelles et engageantes pour améliorer la sécurité au travail et assurer la conformité, en utilisant l'IA pour des résultats percutants.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Rédigez Votre Script
Commencez par sélectionner un "modèle vidéo alimenté par IA" adapté à la formation à la sécurité ou importez votre script détaillé pour poser les bases de votre contenu.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA et Voix
Donnez vie à votre formation en choisissant un "avatar IA" et en générant une voix off naturelle pour transmettre vos messages de sécurité critiques avec clarté.
3
Step 3
Améliorez avec des Sous-titres et du Branding
Améliorez l'accessibilité et le professionnalisme en ajoutant des "sous-titres automatiques" pour une compréhension claire et en appliquant les couleurs et le logo de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de formation EPI et "exportez-la facilement pour la partager" sur diverses plateformes, ou intégrez-la directement dans votre "LMS" pour une distribution fluide.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Engagement et la Rétention de l'Apprentissage

.

Utilisez des outils alimentés par IA et des avatars expressifs pour créer des expériences de formation EPI dynamiques et mémorables qui améliorent la compréhension et la rétention.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer facilement des vidéos de formation à la sécurité engageantes ?

HeyGen vous permet de créer sans effort des vidéos de formation à la sécurité professionnelles en utilisant des avatars IA et des modèles vidéo alimentés par IA, transformant les scripts en contenu visuel captivant. Cela garantit que votre personnel reçoit des instructions cohérentes et de haute qualité pour la sécurité au travail.

Puis-je personnaliser les vidéos de formation EPI pour les besoins spécifiques de mon secteur ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des contrôles de marque, des choix d'acteurs vocaux IA, et la possibilité d'intégrer vos propres médias, rendant simple l'adaptation des vidéos de formation EPI aux exigences uniques de votre organisation.

HeyGen prend-il en charge les options multilingues pour les vidéos de formation à la sécurité ?

Oui, HeyGen propose des voix off multilingues et des sous-titres automatiques, garantissant que vos vidéos de formation à la sécurité sont accessibles et compréhensibles pour une main-d'œuvre diversifiée à l'échelle mondiale. Cela améliore la conformité et la compréhension au sein de vos équipes.

À quelle vitesse puis-je mettre à jour ou modifier mon contenu de formation à la sécurité ?

Avec la plateforme intuitive de HeyGen, la mise à jour de vos vidéos de formation à la sécurité est efficace. Vous pouvez facilement modifier les scripts, changer les avatars IA, ou rafraîchir les scènes en quelques minutes, garantissant que votre contenu reflète toujours les derniers protocoles de sécurité et meilleures pratiques sans nécessiter une production vidéo étendue.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo