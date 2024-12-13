créer des vidéos d'instruction pour le test d'ajustement des EPI : Facile & Efficace

Rationalisez votre formation à la protection respiratoire avec des vidéos professionnelles de test d'ajustement. Utilisez des avatars AI pour un contenu engageant et conforme.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo persuasive de 90 secondes ciblant les équipes RH et les responsables de la sécurité, soulignant l'importance cruciale de la conformité à la norme de protection respiratoire de l'OSHA. La vidéo doit adopter un ton autoritaire et informatif, utilisant des graphiques animés et des visuels concis, avec des sous-titres clairs pour renforcer les exigences réglementaires clés et éviter les pénalités.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo engageante de 45 secondes pour les formateurs en sécurité et les professionnels des RH montrant à quelle vitesse ils peuvent créer des vidéos d'instruction professionnelles sur le test d'ajustement des EPI en utilisant des modèles vidéo alimentés par l'IA. Le style doit être dynamique et efficace, illustrant le processus simplifié de sélection de modèles et de scènes pour personnaliser facilement le contenu de formation pour divers types de respirateurs.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'instruction détaillée de 2 minutes sur les considérations avancées pour une formation complète à la protection respiratoire, spécifiquement pour les organisations avec des effectifs diversifiés. Concentrez-vous sur l'assurance de sous-titres précis et l'utilisation de la génération de voix off multilingue, en utilisant un style clair et pratique avec du texte à l'écran renforçant les messages clés, pour garantir une communication efficace dans toutes les langues.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos d'instruction pour le test d'ajustement des EPI

Développez rapidement des vidéos d'instruction pour le test d'ajustement des EPI conformes et engageantes en utilisant des modèles alimentés par l'IA et des fonctionnalités personnalisables, garantissant la sécurité au travail.

Step 1
Sélectionner un modèle
Commencez par choisir un modèle vidéo alimenté par l'IA conçu pour le contenu d'instruction. Utilisez des scripts personnalisables pour détailler vos procédures de test d'ajustement des EPI avec clarté et cohérence.
Step 2
Personnaliser le contenu
Intégrez vos instructions spécifiques de test d'ajustement des respirateurs et sélectionnez un avatar AI pour présenter l'information. Adaptez le script pour garantir des conseils précis et conformes au produit.
Step 3
Générer des sous-titres
Améliorez l'accessibilité et la compréhension en générant des sous-titres précis pour votre vidéo. Ajoutez éventuellement des voix off multilingues pour atteindre un public plus large et améliorer la compréhension.
Step 4
Exporter et partager
Examinez votre vidéo professionnelle pour vérifier sa conformité avec des normes comme la norme de protection respiratoire de l'OSHA. Une fois finalisée, exportez votre vidéo engageante pour un déploiement immédiat en formation.

Cas d'Utilisation

Améliorer l'engagement et la rétention de la formation

Produisez des vidéos d'instruction pour le test d'ajustement des EPI professionnelles et engageantes avec des avatars AI et des scripts personnalisables pour améliorer significativement l'apprentissage et la conformité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'instruction pour le test d'ajustement des EPI ?

HeyGen propose des modèles vidéo alimentés par l'IA et des avatars AI réalistes, facilitant la création rapide de vidéos d'instruction professionnelles et engageantes pour le test d'ajustement des EPI. Vous pouvez transformer vos scripts en visuels de haute qualité sans avoir besoin d'équipements complexes ou d'acteurs.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir la conformité des vidéos de test d'ajustement des respirateurs ?

HeyGen aide à garantir la conformité des vidéos de test d'ajustement des respirateurs en permettant des sous-titres précis, des scripts personnalisables et des présentations professionnelles qui respectent des normes comme la norme de protection respiratoire de l'OSHA. Cela soutient une formation robuste à la protection respiratoire pour la sécurité au travail.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de test d'ajustement pour différents publics ou langues ?

Oui, HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos de test d'ajustement, y compris des voix off multilingues et des scripts adaptables. Cela permet aux équipes RH de créer un contenu de formation pertinent et efficace pour des effectifs diversifiés à l'échelle mondiale.

Comment les avatars AI améliorent-ils les vidéos d'instruction professionnelles sur les EPI créées avec HeyGen ?

Les avatars AI réalistes de HeyGen apportent une présence professionnelle et cohérente à vos vidéos d'instruction sur les EPI, assurant une communication claire des informations de sécurité critiques. Utiliser ces avatars avec notre modèle spécialisé de vidéos d'instruction pour le test d'ajustement des EPI élève la qualité de vos matériaux de formation à la sécurité au travail.

