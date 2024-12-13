créez des vidéos de formation post-lancement qui éduquent les clients
Éduquez efficacement votre audience et stimulez l'adoption du produit en transformant vos scripts de formation en vidéos engageantes avec la fonction texte-à-vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative dynamique de 30 secondes présentant un conseil ou une astuce rapide pour maximiser la valeur de votre produit récemment lancé. Ciblez les utilisateurs existants avec un style visuel dynamique comportant des coupes rapides et une musique de fond engageante, en assurant l'accessibilité grâce à des sous-titres/captions automatiques et en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour un rendu soigné.
Produisez une vidéo de présentation convaincante de 45 secondes pour votre stratégie de marketing vidéo, visant à renforcer la notoriété de la marque autour de la proposition de valeur principale de votre nouvelle offre. Cette vidéo, destinée aux prospects potentiels, devrait adopter un style visuel moderne et inspirant, en utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels de haute qualité et une génération de voix off professionnelle.
Concevez une vidéo explicative de 90 secondes pour la phase post-lancement, détaillant les fonctionnalités à venir ou un aperçu de la feuille de route pour informer et enthousiasmer les utilisateurs engagés. Cette vidéo, destinée à votre communauté active, devrait adopter un ton conversationnel et informatif, avec un avatar AI présentant les mises à jour dans un style visuel épuré optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Stimulez l'engagement dans la formation avec l'AI.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation post-lancement dynamiques et interactives, augmentant significativement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.
Élargissez le contenu de formation et la portée.
Produisez rapidement une gamme plus large de contenu vidéo de formation, vous permettant d'éduquer plus d'utilisateurs et d'étendre votre audience mondiale après le lancement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier notre production de vidéos de lancement de produit ?
HeyGen vous permet d'accélérer vos efforts de "lancement de produit" en transformant un script en "contenu vidéo" de haute qualité grâce à la fonction "texte-à-vidéo" et aux "avatars AI". Cela réduit considérablement le temps de production pour vos matériaux de "stratégie de marketing vidéo".
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de formation post-lancement ?
Pour la "phase post-lancement", HeyGen propose des outils efficaces comme les "avatars AI" et la "génération de voix off" pour "créer facilement des vidéos de formation post-lancement". Vous pouvez également ajouter des "sous-titres/captions" pour améliorer l'accessibilité et "éduquer efficacement votre audience".
HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans notre stratégie de marketing vidéo ?
Absolument. Les solides "contrôles de branding" de HeyGen vous permettent d'intégrer votre logo spécifique et vos couleurs de marque directement dans votre "contenu vidéo", assurant une "notoriété de marque" cohérente à travers tous vos actifs de "marketing sur les réseaux sociaux" et de "lancement de produit".
Comment HeyGen soutient-il la création de contenu engageant pour diverses plateformes ?
HeyGen facilite une large portée en offrant le "redimensionnement et l'exportation des formats d'aspect", rendant simple l'adaptation de votre "contenu vidéo" pour diverses plateformes. Cela aide à "générer du buzz" et vous permet d'optimiser votre "stratégie de marketing vidéo" pour des plateformes comme les "réseaux sociaux".