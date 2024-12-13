Créez des Vidéos de Suivi Post-Événement Qui Se Font Remarquer
Boostez l'engagement des participants et étendez la portée de votre événement à travers les campagnes par e-mail et les réseaux sociaux en utilisant la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de suivi professionnelle de 45 secondes pour les campagnes par e-mail ciblant des prospects potentiels, avec un avatar AI délivrant un chaleureux remerciement et un appel à l'action, amélioré par la génération de voix off de HeyGen, pour les réengager après l'événement.
Produisez une vidéo inspirante de 60 secondes pour les réseaux sociaux mettant en avant des témoignages de membres convaincants et des retours positifs, destinée aux prospects envisageant de futurs événements, avec des visuels authentiques et un ton audio soigné, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour les plans de coupe et le redimensionnement des formats pour diverses plateformes.
Créez une vidéo d'annonce post-événement élégante de 30 secondes pour promouvoir les initiatives à venir et renforcer votre marque, destinée aux participants existants et aux nouveaux prospects, en utilisant les modèles et scènes préconçus de HeyGen pour délivrer un message visuel tourné vers l'avenir et un message audio enthousiaste sur les idées de vidéos de promotion d'événements futurs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des Vidéos Engagées pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos courtes captivantes et des clips pour les réseaux sociaux, maximisant la portée post-événement et l'engagement soutenu des participants.
Mettez en Avant les Histoires de Succès de l'Événement.
Créez des vidéos AI convaincantes mettant en avant les succès de l'événement et les témoignages des participants, renforçant la valeur pour vos équipes marketing.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de suivi post-événement ?
HeyGen permet aux équipes marketing de créer efficacement des vidéos de suivi post-événement professionnelles et des vidéos récapitulatives d'événements. Utilisez des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer rapidement des scripts en contenu engageant, économisant ainsi un temps précieux.
Quelles fonctionnalités vidéo HeyGen offre-t-il pour engager les participants par e-mail et sur les réseaux sociaux ?
HeyGen vous aide à créer des vidéos courtes captivantes optimisées pour les campagnes par e-mail et les réseaux sociaux. Adaptez facilement les formats d'aspect des vidéos, ajoutez des sous-titres pour l'accessibilité et maintenez une image de marque cohérente pour maximiser l'engagement des participants.
HeyGen peut-il aider à générer des témoignages de membres ou des idées de vidéos promotionnelles ?
Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos polyvalent pour générer diverses idées de vidéos promotionnelles, y compris des témoignages de membres puissants. Exploitez les modèles et les capacités de texte-à-vidéo pour créer des vidéos courtes engageantes ou même des GIFs animés à partir de vos médias existants.
Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans toutes les vidéos post-événement ?
Les outils vidéo robustes de HeyGen incluent des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer facilement votre logo et vos couleurs de marque. Cela garantit que chaque vidéo post-événement maintient une identité de marque cohérente et professionnelle dans toutes vos communications.