Créez Facilement des Vidéos d'Instruction de Mise à Jour du POS
Transformez vos scripts en vidéos d'instruction engageantes pour la mise à jour du POS rapidement. La capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir d'un script rend la création de tutoriels clairs sans effort.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Développez une vidéo tutorielle complète de 60 secondes conçue pour les équipes de support technique, décrivant méticuleusement les étapes pour mettre en œuvre une "mise à jour du pos" critique. La vidéo doit maintenir une esthétique professionnelle et épurée, avec des enregistrements d'écran détaillés et des superpositions de texte précises, complétée par une narration calme et informative. En utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, vous assurerez la clarté et l'accessibilité pour tous les spectateurs, créant ainsi des "vidéos d'instruction de mise à jour du pos" faciles à suivre.
Créez une vidéo d'annonce percutante de 30 secondes pour tous les employés, mettant en avant les principaux avantages et changements introduits par une prochaine "mise à jour du pos". Le style visuel et audio doit être dynamique et engageant, avec des transitions de scène fluides et un présentateur avatar AI amical pour délivrer le message. Cette vidéo directe et énergique communiquera efficacement les informations essentielles, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour délivrer des "vidéos" cohérentes et captivantes.
Produisez une vidéo de conseil rapide et concise de 40 secondes adaptée au personnel de première ligne, abordant une question courante post-"mise à jour du pos" ou offrant une solution rapide à un problème fréquent. L'esthétique doit être minimaliste et directe, se concentrant sur des visuels clairs de l'interface POS, accompagnée d'une musique de fond utile. En utilisant la fonctionnalité de Templates & scenes de HeyGen, cette "vidéo d'instruction" guidera efficacement les utilisateurs, rendant les tâches complexes plus simples à comprendre et à exécuter.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation.
Améliorez l'apprentissage et la rétention pour les mises à jour critiques du POS grâce à des vidéos d'instruction engageantes et alimentées par l'AI.
Échelle de Création de Contenu Instructionnel.
Produisez efficacement un plus grand volume de vidéos d'instruction pour les mises à jour du POS, atteignant rapidement tous les membres de l'équipe.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos d'instruction de mise à jour du POS ?
HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos d'instruction engageantes en utilisant des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script. Cela simplifie le processus de production de démonstrations claires de mise à jour du POS sans production vidéo complexe.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour mes vidéos d'instruction ?
Avec HeyGen, vous pouvez personnaliser vos vidéos d'instruction avec des contrôles de marque tels que les logos et les couleurs, utiliser une bibliothèque de médias et choisir parmi divers modèles et scènes. Cela garantit que vos vidéos de mise à jour du POS maintiennent une image de marque professionnelle et cohérente.
HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos de formation accessibles ?
Oui, HeyGen simplifie la création de vidéos d'instruction complètes en générant des voix off et en ajoutant automatiquement des sous-titres/captions à partir de votre script. Ces fonctionnalités rendent vos tutoriels de mise à jour du POS plus accessibles et plus faciles à suivre pour tous les spectateurs.
Comment HeyGen facilite-t-il la production de vidéos de démonstration ?
HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos de démonstration de haute qualité en convertissant des scripts textuels en contenu vidéo engageant avec des avatars AI réalistes. Vous pouvez également ajuster les ratios d'aspect et exporter des vidéos de manière fluide pour diverses plateformes, rendant vos "vidéos comment faire" pour les mises à jour du POS percutantes.