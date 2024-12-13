Créez rapidement des vidéos de mise à jour de politique
Rationalisez la communication des politiques pour tous vos appareils. Générez des mises à jour claires et cohérentes en quelques minutes en utilisant les "Modèles & scènes" de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction concise de 60 secondes destinée aux administrateurs informatiques, décrivant les meilleures pratiques pour ajuster les paramètres de politique détaillés. Utilisez une présentation visuelle propre et étape par étape avec une voix off claire et autoritaire, en soulignant la facilité de création de tels guides en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour des instructions précises.
Produisez une vidéo informative engageante de 30 secondes pour les employés à distance, introduisant une nouvelle section des politiques de la 'Série à distance' concernant l'utilisation sécurisée des appareils. Utilisez un style visuel moderne et dynamique avec une musique de fond entraînante, montrant comment les divers modèles et scènes de HeyGen peuvent rapidement donner vie à des informations complexes.
Concevez une vidéo percutante de 40 secondes pour les chefs d'équipe, mettant en avant les avantages de communiquer de manière proactive les nouvelles politiques pour favoriser la compréhension et la conformité de l'équipe. Le style visuel doit être motivant et direct, avec une voix chaleureuse et encourageante, illustrant comment la génération de voix off de HeyGen simplifie la création de politiques qui résonnent efficacement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la formation sur les politiques.
Améliorez la compréhension et la rétention des nouvelles politiques grâce à des vidéos de formation interactives et engageantes alimentées par l'AI.
Rationalisez la communication interne des politiques.
Produisez et distribuez efficacement des mises à jour de politique complètes, garantissant que toutes les parties prenantes sont informées, quel que soit leur emplacement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de mise à jour de politique pour mon organisation ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos professionnelles de mise à jour de politique en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Cela rationalise la communication pour les nouvelles politiques ou les changements, garantissant que toute votre équipe est informée efficacement.
Puis-je personnaliser les paramètres visuels et le branding pour les vidéos liées aux politiques dans HeyGen ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour personnaliser vos vidéos de mise à jour de politique. Vous pouvez intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle dans toutes les communications, en accord avec vos paramètres de politique interne.
Comment HeyGen aide-t-il à distribuer efficacement les informations sur les politiques aux équipes et appareils distants ?
HeyGen permet la création facile de contenus vidéo engageants accessibles sur divers appareils, parfaits pour les équipes distantes. Cela garantit que les informations critiques sur les politiques atteignent efficacement tous les employés, où qu'ils se trouvent.
Quelle est la manière la plus rapide de créer de nouvelles politiques ou des explications de politique en utilisant HeyGen ?
HeyGen propose des modèles intuitifs et une fonctionnalité de texte-à-vidéo, rendant simple la création rapide de politiques ou d'explications de politique. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir un avatar AI, et HeyGen génère une vidéo soignée pour vous, démontrant comment créer des politiques avec facilité.