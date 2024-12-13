Créez facilement des vidéos de conformité aux politiques avec l'AI
Produisez rapidement des vidéos de formation à la conformité de haute qualité à partir d'un script grâce aux capacités de texte-en-vidéo de HeyGen, garantissant une création facile.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de mise à jour concise de 30 secondes destinée aux employés actuels, annonçant un changement mineur mais crucial dans les procédures de conformité. Utilisez un design visuel épuré et minimaliste avec du texte à l'écran renforçant le message, délivré par une voix off directe et informative. L'utilisation de la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen à partir d'un script garantit une création rapide et facile de cette communication cruciale.
Développez une vidéo explicative détaillée de 60 secondes pour les responsables de département, décomposant des vidéos complexes de conformité anti-harcèlement en scénarios compréhensibles. Le style visuel et audio doit être un explicatif animé avec des visuels personnalisés démontrant des situations potentielles, narré par une voix amicale mais autoritaire. Le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen sera instrumental pour sourcer des éléments visuels divers pour ces scénarios.
Produisez une vidéo de rappel annuelle de 50 secondes pour tous les employés, renforçant l'importance de la conformité à la politique de confidentialité des données. Le style visuel doit être cohérent avec l'image de marque de l'entreprise, avec des points clairs et des visuels de fond engageants, accompagné d'une voix off dynamique et professionnelle. Assurez l'accessibilité pour tous en incluant les sous-titres/captions de HeyGen, faisant de cela une solution évolutive.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Échelle de formation à la conformité à l'échelle mondiale.
Développez de nombreuses vidéos de conformité aux politiques sans effort pour éduquer une main-d'œuvre mondiale et assurer une compréhension cohérente dans toutes les régions.
Améliorez l'engagement de la formation aux politiques.
Exploitez les présentateurs AI et les visuels engageants pour transformer des documents de politique secs en vidéos de formation à la conformité captivantes, augmentant l'absorption et la rétention des employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de conformité aux politiques efficacement ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de conformité aux politiques avec une facilité et une rapidité sans précédent. En exploitant l'AI, vous pouvez transformer du texte en contenu vidéo engageant, rendant le processus de production de vidéos de formation à la conformité de haute qualité très efficace. Cela permet aux organisations de maintenir une conformité aux politiques à jour sans ressources étendues.
Quel rôle joue l'AI dans la génération de vidéos de formation à la conformité avec HeyGen ?
L'AI est au cœur de la capacité de HeyGen à générer des vidéos de formation à la conformité. HeyGen utilise une AI avancée pour produire des présentateurs AI réalistes et des voix off AI à partir de votre script, réduisant considérablement le besoin de tournage traditionnel et de talents vocaux. Cela garantit une livraison cohérente et professionnelle pour tout votre contenu de conformité.
Puis-je personnaliser les visuels et l'image de marque de mes vidéos de conformité en utilisant HeyGen ?
Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour s'assurer que vos vidéos de conformité s'alignent avec votre marque. Vous pouvez intégrer vos visuels personnalisés, logos et schémas de couleurs spécifiques, garantissant que chaque vidéo reflète l'identité de votre organisation. Cela permet des vidéos de conformité personnalisées et professionnelles qui résonnent avec votre audience.
Comment HeyGen rend-il la création de vidéos de conformité plus rentable et évolutive ?
HeyGen rend la création de vidéos de conformité significativement plus rentable et évolutive en rationalisant l'ensemble du processus de production. Sa plateforme alimentée par l'AI réduit le temps et les coûts associés à la création vidéo traditionnelle, vous permettant de générer rapidement de nombreuses vidéos de conformité aux politiques selon les besoins. Cela garantit que votre organisation peut répondre efficacement à ses besoins de formation.