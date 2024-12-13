Créez des Vidéos d'Approbation de Bon de Commande Sans Effort

Apprenez à configurer un flux de travail d'approbation avec des vidéos engageantes, améliorant l'efficacité et la clarté pour votre équipe grâce au texte en vidéo avancé de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo promotionnelle engageante de 45 secondes destinée aux responsables financiers et aux équipes d'approvisionnement, mettant en avant les avantages d'intégrer la vidéo dans leur flux de travail d'approbation de bon de commande. Le style visuel doit être moderne et dynamique avec une musique de fond entraînante, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour les rôles de présentateur et des sous-titres pour garantir l'accessibilité et la clarté.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de présentation de produit de 1,5 minute adaptée aux nouveaux utilisateurs de logiciels et aux départements de formation, en se concentrant sur un module spécifique pour gérer efficacement un flux de travail d'approbation. La présentation visuelle doit être détaillée et étape par étape, mettant en avant une interface utilisateur épurée, soutenue par une voix off articulée. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour une cohérence structurelle et le support de la bibliothèque de médias/stock pour enrichir les éléments visuels.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de conseil rapide de 30 secondes pour les professionnels de l'approvisionnement expérimentés et les consultants en efficacité, offrant des conseils pratiques pour optimiser les vidéos d'approbation de bon de commande existantes. L'esthétique visuelle doit être rapide et dynamique, avec un audio énergique, facilement adaptable pour différentes plateformes grâce à la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Approbation de Bon de Commande

Rationalisez votre processus d'achat en créant des guides vidéo clairs et concis pour les approbations de bon de commande. Améliorez la compréhension et l'efficacité avec une production vidéo automatisée.

1
Step 1
Créez Votre Projet Vidéo
Commencez par rédiger votre script pour décrire les étapes d'approbation de bon de commande. Ensuite, créez un nouveau projet vidéo dans HeyGen, en utilisant ses avatars AI pour narrer efficacement vos instructions.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments Visuels
Améliorez la clarté en ajoutant des visuels pertinents à chaque scène. Utilisez la bibliothèque de médias complète de HeyGen ou téléchargez vos propres ressources personnalisées pour illustrer chaque étape du processus d'approbation.
3
Step 3
Appliquez le Branding et la Voix
Générez une voix off professionnelle pour votre script avec la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de branding, y compris votre logo et vos couleurs de marque, pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Revoyez votre vidéo d'approbation de bon de commande terminée pour en vérifier l'exactitude et le flux. Une fois parfaite, exportez votre vidéo dans le format d'aspect souhaité, prête à être partagée dans toute votre organisation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez Rapidement des Vidéos Explicatives Internes Engagantes

.

Produisez des clips vidéo concis et engageants en quelques minutes pour expliquer les nouvelles procédures d'approbation de bon de commande ou les mises à jour, assurant une communication interne claire.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à rationaliser un flux de travail d'approbation avec la vidéo ?

HeyGen vous permet de créer rapidement du contenu vidéo engageant pour votre flux de travail d'approbation, transformant des processus complexes en instructions visuelles claires. Vous pouvez facilement générer des vidéos de présentation à partir de texte avec des avatars AI et configurer des scènes pour une présentation produit complète.

Quelle est la manière la plus simple de créer une vidéo professionnelle avec HeyGen ?

HeyGen simplifie la création de vidéos en vous permettant de convertir des scripts en vidéos dynamiques à l'aide d'avatars AI et de capacités avancées de texte en vidéo. Vous pouvez utiliser des modèles prêts à l'emploi et les personnaliser avec votre marque pour un résultat soigné.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'approbation de bon de commande détaillées pour la formation ?

Oui, HeyGen est idéal pour créer des vidéos d'approbation de bon de commande détaillées, vous permettant de démontrer clairement les processus étape par étape. Avec la génération de voix off et les options de sous-titres, vous pouvez vous assurer que votre contenu de formation est accessible et facile à suivre.

Comment configurer un flux de travail d'approbation à l'aide des outils vidéo de HeyGen ?

Pour configurer un flux de travail d'approbation avec HeyGen, il suffit d'entrer votre script détaillant chaque étape et de choisir un avatar AI pour la narration. L'interface intuitive de la plateforme facilite la conception, l'édition et l'exportation de vos vidéos d'instruction, prêtes à être partagées sur des plateformes comme YouTube.

