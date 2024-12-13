Créez des Vidéos de Mise à Jour de la Plateforme Sans Effort
Produisez des vidéos de mise à jour de produit professionnelles plus rapidement. Exploitez des modèles personnalisables et notre puissant Text-to-video à partir d'un script pour créer un contenu engageant généré par l'AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les chefs de produit et les équipes internes, une vidéo engageante d'une minute est nécessaire pour résumer les récentes mises à jour mineures du produit et les améliorations de l'interface utilisateur. Adoptez un style visuel dynamique et amical, en intégrant des textes en surimpression et un avatar AI positif, le tout rapidement assemblé à l'aide des Templates & scenes personnalisables de HeyGen.
Créez une vidéo percutante de 45 secondes pour les utilisateurs existants, mettant en avant un nouveau flux de travail ou une fonctionnalité innovante au sein de la plateforme. Cette vidéo engageante doit adopter un style visuel et audio moderne et net, avec des coupes rapides, des graphiques animés et une bande sonore énergique, tandis que les Sous-titres/captions automatiques de HeyGen assurent une accessibilité et une compréhension maximales.
Imaginez une vidéo de démonstration de produit complète de 2 minutes destinée aux clients d'entreprise et aux décideurs, détaillant une mise à niveau majeure de la plateforme et ses avantages stratégiques. Cette vidéo exige un style visuel d'entreprise soigné, intégrant des transitions fluides entre les fonctionnalités et des avatars AI professionnels mais accessibles, avec la génération de Voiceover de HeyGen fournissant une narration cohérente et de haute qualité tout au long de cet aperçu approfondi.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Mises à Jour Engagantes sur les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux afin d'annoncer les mises à jour de la plateforme, atteignant un public plus large grâce à la création vidéo alimentée par l'AI.
Formation Améliorée sur les Fonctionnalités.
Améliorez l'adoption par les utilisateurs des nouvelles fonctionnalités de la plateforme en créant des vidéos de formation engageantes et pilotées par l'AI qui augmentent l'engagement et la rétention d'informations.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de mise à jour de la plateforme ?
HeyGen utilise des outils alimentés par l'AI et un éditeur vidéo en ligne pour simplifier le processus de création de vidéos de mise à jour de la plateforme. Vous pouvez rapidement générer des vidéos engageantes en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de text-to-video à partir d'un script, rendant efficace le partage de vos mises à jour produit.
Quels outils alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour les mises à jour de produit ?
HeyGen offre des outils robustes alimentés par l'AI pour vos mises à jour de produit, y compris des avatars AI et des capacités de vidéo générée par l'AI à partir d'un simple script. Cela vous permet de produire des vidéos professionnelles et engageantes efficacement, garantissant que votre message est clair et percutant.
HeyGen propose-t-il des modèles personnalisables pour différentes vidéos de mise à jour de la plateforme ?
Oui, HeyGen propose une variété de modèles et de scènes personnalisables spécifiquement conçus pour les vidéos de mise à jour de la plateforme. Ces modèles vous aident à maintenir une image de marque cohérente avec des options pour les logos et les couleurs, rendant votre processus de création vidéo fluide et professionnel.
HeyGen peut-il aider à créer facilement des vidéos engageantes pour les vidéos de mise à jour de produit ?
Absolument. HeyGen est un éditeur vidéo en ligne efficace qui vous permet de créer facilement des vidéos engageantes pour vos vidéos de mise à jour de produit. Il offre des fonctionnalités telles que la génération de voix off et des sous-titres/captions automatiques pour améliorer la compréhension et l'engagement des spectateurs.