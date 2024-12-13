Créer des Vidéos de Formation sur les Planogrammes avec des Avatars AI

Améliorez l'efficacité de la mise en rayon et perfectionnez le placement des produits avec des tutoriels vidéo engageants, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour un contenu dynamique.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel détaillé de 2 minutes démontrant le processus de création de planogrammes puis l'édition d'un planogramme pour optimiser le placement des produits. Cette vidéo doit s'adresser aux responsables de la vente au détail et aux merchandisers expérimentés, avec des visuels dynamiques de capture d'écran et des annotations utiles à l'écran, ainsi qu'une bande sonore instructive et entraînante. Utilisez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité des termes techniques et des étapes complexes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo instructive engageante de 45 secondes, spécifiquement conçue pour le personnel des opérations en magasin, démontrant comment atteindre des pratiques efficaces de mise en rayon grâce à un placement optimal des produits. Le style visuel doit être lumineux et engageant, contrastant éventuellement des scénarios 'avant' et 'après', complété par un ton audio enthousiaste et motivant, animé par les avatars AI de HeyGen pour offrir une présentation relatable.
Exemple de Prompt 3
Élaborez un guide précis de 90 secondes axé sur la création de rapports personnalisés et l'exportation de fichiers à partir d'une solution de planogramme, ciblant les analystes de données et les merchandisers seniors qui nécessitent des informations détaillées sur les performances. Cette vidéo exige des démonstrations d'écran détaillées et informatives avec une narration claire et précise, et elle peut grandement bénéficier de la capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo pour garantir précision technique et cohérence.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Formation sur les Planogrammes

Produisez sans effort des tutoriels vidéo clairs et concis pour votre logiciel ou solution de planogramme, simplifiant l'intégration des utilisateurs et l'efficacité du placement des produits.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Assistant AI et Script
Choisissez un avatar AI pour présenter votre formation. Ensuite, saisissez votre script pour créer des planogrammes, permettant à HeyGen de transformer votre texte en contenu vidéo engageant grâce à sa capacité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Appliquez des Améliorations Visuelles
Élevez votre formation sur la solution de planogramme en ajoutant des visuels pertinents. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen ou vos propres téléchargements pour illustrer clairement les processus complexes et le placement des produits.
3
Step 3
Créez des Voix Off et Sous-titres Professionnels
Générez un audio de haute qualité pour vos Tutoriels Vidéo sur les Logiciels de Planogramme avec une génération de voix off fluide. Améliorez la clarté et l'accessibilité pour tous les spectateurs avec des sous-titres ajoutés automatiquement.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Formation
Préparez vos vidéos de formation sur les planogrammes terminées pour diverses plateformes. Utilisez le redimensionnement d'aspect et les exports de HeyGen pour garantir un affichage optimal et un partage facile avec votre équipe ou vos clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Concepts Techniques

.

Traduisez les fonctionnalités complexes des logiciels de planogramme en contenu vidéo facilement compréhensible, améliorant la compréhension pour tous les utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation sur les planogrammes pour notre équipe ?

HeyGen vous permet de générer facilement des vidéos de formation de haute qualité pour votre **solution de planogramme** en utilisant des avatars AI et la transformation de texte en vidéo à partir d'un script. Cela simplifie le processus d'explication des procédures complexes pour **créer des planogrammes** et garantit que votre équipe maîtrise le placement efficace des produits.

HeyGen peut-il soutenir la création de vidéos pour démontrer des fonctionnalités avancées de planogramme comme l'importation de données ?

Absolument. HeyGen vous permet d'illustrer des étapes techniques comme **l'importation de données produit**, **l'importation de fichiers de planogramme**, ou **l'exportation de fichiers** à travers des **tutoriels vidéo** clairs dirigés par des avatars. Cela assure une compréhension complète pour des tâches telles que **l'importation de données d'attributs de projet** ou de données de performance produit.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour produire des tutoriels vidéo sur les logiciels de planogramme ?

HeyGen offre une plateforme intuitive avec des avatars AI, la génération de voix off, et des modèles prêts à l'emploi, rendant simple la création de **tutoriels vidéo sur les logiciels de planogramme** engageants. Cela aide à communiquer efficacement des stratégies d'**efficacité de mise en rayon** et des directives de **placement de produit** clairement et de manière cohérente à travers votre organisation.

Est-il possible de démontrer l'édition d'un planogramme ou la création de rapports personnalisés avec les outils vidéo de HeyGen ?

Oui, les capacités robustes de HeyGen vous permettent de présenter des processus complexes tels que **l'édition d'un planogramme** ou **la création de rapports personnalisés** dans votre logiciel de planogramme. Vous pouvez facilement convertir vos scripts d'instruction en vidéos professionnelles, complètes avec des sous-titres/captions pour une clarté et une accessibilité accrues pour vos **planogrammes**.

