Créez des Vidéos de Revue de Pipeline pour Débloquer Vos Affaires

Permettez aux responsables des ventes de débloquer les affaires et de définir plus rapidement les prochaines étapes grâce aux avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo informative de 60 secondes pour les équipes de vente, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour résumer les points clés des récentes réunions d'équipe concernant l'avancement du pipeline. L'audio doit être clair et instructif, complété par du texte à l'écran et des graphiques qui décrivent clairement les prochaines étapes pour débloquer les affaires.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo directe de 30 secondes pour les représentants commerciaux, axée sur les stratégies pour débloquer les affaires dans leur pipeline, livrée avec une génération de voix off engageante. Le style visuel doit être orienté vers l'action avec des coupes rapides illustrant les progrès, et le ton audio doit être confiant et encourageant, fournissant des conseils pratiques.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de révision personnalisée de 45 secondes destinée aux responsables des ventes à partager lors de réunions individuelles, détaillant la performance individuelle des représentants et la santé du pipeline, enrichie par des sous-titres clairs pour l'accessibilité. L'esthétique visuelle doit être propre et soutenante, avec une musique de fond douce, favorisant un environnement de retour constructif pour la croissance.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Revue de Pipeline

Rationalisez vos réunions de revue de pipeline et débloquez les affaires en créant rapidement et facilement des vidéos engageantes et professionnelles.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre script pour la vidéo de revue de pipeline. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer automatiquement une vidéo engageante, transformant vos idées en une présentation dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une large gamme d'avatars AI pour représenter votre message. Cela ajoute une touche professionnelle et personnelle, rendant vos vidéos de revue de pipeline plus engageantes pour votre équipe.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents et assurez-vous qu'elle s'aligne avec votre marque. Utilisez les contrôles de branding de HeyGen pour incorporer votre logo et vos couleurs, maintenant un aspect professionnel cohérent pour votre création vidéo.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de revue de pipeline et utilisez les options de redimensionnement de format et d'exportation de HeyGen pour la télécharger dans le format souhaité pour le partage, prête à informer et aligner votre équipe sur les affaires.

Développez des Modules d'Apprentissage Interne pour les Ventes

Créez facilement des cours vidéo complets pour les équipes internes, couvrant les meilleures pratiques de pipeline, les mises à jour de produits et les stratégies pour débloquer les affaires.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les responsables des ventes à créer des vidéos de revue de pipeline efficaces ?

HeyGen permet aux responsables des ventes de créer rapidement des vidéos professionnelles de revue de pipeline, en utilisant des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo. Cela simplifie la communication pour les réunions de revue de pipeline et aide à identifier clairement les prochaines étapes pour débloquer les affaires.

Est-il facile de créer des vidéos de revue engageantes avec HeyGen ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos, permettant aux utilisateurs de produire des vidéos de revue de haute qualité avec des modèles personnalisables, des voix off AI et des sous-titres automatiques. Vous pouvez facilement adapter le contenu pour les réunions d'équipe et les entretiens individuels, garantissant une production vidéo cohérente et professionnelle.

Quels sont les principaux avantages d'incorporer des vidéos dans les revues de pipeline ?

Incorporer des vidéos dans les revues de pipeline avec HeyGen améliore la clarté et l'engagement, garantissant que tout le monde comprend l'avancement des affaires et les étapes cruciales suivantes. Cela permet aux responsables des ventes de partager efficacement des informations, favorisant des discussions plus productives et améliorant la capacité à débloquer les affaires.

Puis-je personnaliser les vidéos HeyGen pour correspondre à l'image de marque de mon équipe pour les revues de pipeline ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer facilement votre logo et vos couleurs d'entreprise dans toutes vos vidéos de revue de pipeline. Vous pouvez également utiliser sa bibliothèque de médias et ses options de redimensionnement de format pour créer un contenu vidéo soigné et conforme à votre image de marque, adapté à vos besoins.

