Créez une vidéo pédagogique de 60 secondes destinée aux représentants commerciaux expérimentés et aux équipes opérationnelles, présentant les meilleures pratiques pour la "propreté des affaires" et l'amélioration de la "précision des prévisions" grâce à une approche structurée. Cette vidéo doit adopter un style visuel informatif et épuré, utilisant la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen pour illustrer les étapes clés, complétée par une génération de texte en vidéo à partir de script pour une communication claire.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo motivationnelle dynamique de 30 secondes pour les leaders commerciaux et les vice-présidents des ventes, soulignant comment une "efficacité d'équipe" supérieure découle d'une "propreté du pipeline" rigoureuse. Le style visuel et audio doit être percutant et rapide, tirant parti de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels convaincants et assurant une adaptabilité sur toutes les plateformes avec le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo "conseil rapide" concise de 15 secondes pour tout le personnel commercial, offrant des conseils pratiques pour un "rituel hebdomadaire" de révision du pipeline et une "propreté des affaires" optimale. Cette vidéo nécessite un style visuel lumineux et énergique avec une bande sonore entraînante, mettant en scène un avatar AI démontrant rapidement une action clé, rendue possible par la capacité d'avatars AI de HeyGen.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos sur la propreté du pipeline

Élevez la gestion du pipeline de votre équipe commerciale avec des vidéos engageantes et de marque utilisant HeyGen, assurant cohérence et directives claires.

1
Step 1
Créez votre fondation vidéo
Sélectionnez un "Modèle de Propreté du Pipeline" prêt à l'emploi ou commencez de zéro. Saisissez facilement votre script pour tirer parti de la capacité de texte en vidéo de HeyGen, en décrivant rapidement les étapes clés pour une gestion efficace du pipeline.
2
Step 2
Ajoutez votre porte-parole AI
Améliorez votre message en choisissant parmi divers "avatars AI" pour représenter votre marque. Personnalisez leur apparence et leur voix pour délivrer vos instructions de propreté du pipeline avec une touche humaine, rendant le contenu plus engageant.
3
Step 3
Appliquez le branding et les ajustements
Renforcez la "cohérence de la marque" en utilisant les "contrôles de branding" de HeyGen pour ajouter votre logo, vos couleurs de marque et des éléments de fond pertinents. Affinez le rythme et assurez-vous que toutes les informations sont clairement transmises pour un apprentissage optimal.
4
Step 4
Exportez et distribuez votre guide
Une fois finalisé, "exportez" votre vidéo de propreté du pipeline dans le format d'aspect souhaité. Partagez-la sur vos canaux commerciaux pour rationaliser la "gestion du pipeline de vente" et assurez-vous que votre équipe applique constamment les meilleures pratiques.

Créez rapidement des extraits engageants sur la propreté

Produisez rapidement des mises à jour vidéo concises et engageantes et des conseils pour une propreté des affaires cohérente, en gardant l'équipe commerciale informée et alignée.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la gestion du pipeline de vente et l'efficacité de l'équipe?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation commerciale essentielles, améliorant la gestion du pipeline de vente en éduquant les équipes sur les meilleures pratiques. Cela assure une meilleure efficacité de l'équipe et une approche cohérente de la propreté du pipeline.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos efficaces sur la propreté du pipeline?

HeyGen propose un générateur intuitif de texte en vidéo à partir de script, permettant aux utilisateurs de créer facilement des vidéos sur la propreté du pipeline avec des avatars AI réalistes. Utilisez nos modèles et scènes pour produire rapidement un contenu engageant.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans tous les contenus de formation commerciale et de propreté des affaires?

Absolument, HeyGen assure la cohérence de la marque grâce à des contrôles de personnalisation comme les logos et les couleurs pour toutes vos vidéos de formation commerciale. Cette uniformité renforce la propreté des affaires et le message professionnel dans vos vidéos commerciales.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création régulière de vidéos de formation commerciale pour une meilleure précision des prévisions?

Le générateur gratuit de texte en vidéo de HeyGen simplifie la production d'un rituel hebdomadaire de vidéos de formation commerciale, permettant des mises à jour rapides pour les équipes commerciales. Cette cohérence dans la formation contribue directement à améliorer la précision des prévisions et la gestion globale du pipeline de vente.

