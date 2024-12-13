Avec les outils de création vidéo intuitifs de HeyGen et les modèles prêts à l'emploi, vous pouvez produire efficacement des vidéos de Pilates de haute qualité. Il vous suffit d'entrer votre script, de sélectionner un modèle, et l'AI de HeyGen génère rapidement un contenu professionnel, vous permettant de vous concentrer sur vos exercices de Pilates.