Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de rappel de 90 secondes destinée au personnel d'entrepôt expérimenté, mettant en avant les meilleures pratiques pour une préparation des expéditions efficace et précise. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et engageant, présentant des flux de travail optimisés avec une narration entraînante pour maintenir l'attention du public. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière cohérente et professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo approfondie de 2 minutes pour les superviseurs et chefs d'équipe dans les centres de distribution, axée sur la gestion correcte des tickets de prélèvement et le contrôle qualité efficace dans le processus de distribution plus large. Le style visuel et audio doit être très informatif et détaillé, incorporant des superpositions de texte à l'écran pour les points clés, accompagnées d'une voix autoritaire. Assurez la clarté avec la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Concevez un aperçu d'amélioration des processus de 60 secondes pour les responsables des opérations, illustrant comment le prélèvement et l'emballage rationalisés contribuent aux processus de fabrication et à l'efficacité globale. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et épuré avec une musique de fond percutante, présentant des insights basés sur les données de manière concise. Commencez avec l'un des modèles et scènes professionnels de HeyGen pour établir rapidement un look soigné.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation sur le Prélèvement et l'Emballage

Produisez efficacement des vidéos de formation claires et engageantes pour votre équipe sur les processus de prélèvement et d'emballage, assurant une qualité constante et une amélioration de l'exécution des commandes de vente.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Script et Avatar AI
Commencez par rédiger ou coller votre script de formation pour les processus de prélèvement et d'emballage. Ensuite, choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour narrer votre contenu, donnant vie à votre formation avec une présence professionnelle à l'écran.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et des Scènes
Améliorez votre vidéo en intégrant des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia/soutien de stock ou en utilisant des modèles et scènes préconçus. Illustrez des concepts complexes comme la préparation des expéditions avec des images et des clips vidéo clairs et engageants.
3
Step 3
Appliquez l'Image de Marque et l'Accessibilité
Personnalisez vos vidéos de formation avec l'identité unique de votre entreprise en utilisant les contrôles de marque (logo, couleurs) pour assurer la cohérence. Générez des voix off et des sous-titres/captions pour rendre le contenu accessible à tous les apprenants et renforcer les meilleures pratiques.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Formation
Une fois votre vidéo terminée, prévisualisez et apportez les ajustements finaux. Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour préparer votre vidéo de formation pour diverses plateformes, garantissant que votre équipe reçoive un contenu soigné qui simplifie l'exécution des commandes de vente.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Procédures Opérationnelles Complexes

Transformez des plans de prélèvement et des procédures d'emballage complexes en vidéos AI faciles à comprendre, simplifiant la formation pour des processus de fabrication complexes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation sur le prélèvement et l'emballage pour des processus complexes d'exécution des commandes de vente ?

HeyGen vous permet de générer rapidement des "vidéos de formation sur le prélèvement et l'emballage" professionnelles à partir de scripts textuels en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off. Cela simplifie considérablement la création de contenu pédagogique pour des flux de travail complexes d'"exécution des commandes de vente" et de "préparation des expéditions".

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir que nos vidéos de formation s'alignent sur des plans de prélèvement spécifiques et les meilleures pratiques de l'entreprise ?

HeyGen propose des contrôles de marque complets, y compris des logos et des couleurs personnalisés, ainsi qu'une bibliothèque multimédia pour intégrer des aides visuelles spécifiques à vos "plans de prélèvement". Cela garantit que vos "vidéos de formation" reflètent constamment vos "meilleures pratiques" opérationnelles et l'identité de marque pour la "préparation des expéditions".

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation évolutives adaptées à des réseaux de distribution diversifiés et à divers processus de fabrication ?

Oui, HeyGen prend en charge le redimensionnement des ratios d'aspect et offre la génération de sous-titres, ce qui facilite la production de "vidéos de formation" polyvalentes pour diverses plateformes et langues. Cette adaptabilité est cruciale pour former le personnel à travers différents "hubs de distribution" et "processus de fabrication" spécialisés.

Comment HeyGen simplifie-t-il le développement de vidéos de gestion d'entreprise engageantes pour les tickets de prélèvement et les guides opérationnels ?

HeyGen simplifie ce processus en convertissant vos scripts textuels en "vidéos de gestion d'entreprise" captivantes avec des avatars AI professionnels et des visuels engageants. Utilisez les modèles de HeyGen pour créer efficacement des instructions claires pour la gestion des "tickets de prélèvement" et d'autres procédures opérationnelles essentielles.

