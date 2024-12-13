Créer des Vidéos de Simulation de Phishing pour une Formation Efficace
Concevez des campagnes de phishing engageantes avec des scénarios réalistes en utilisant des avatars IA pour améliorer la formation à la sensibilisation à la cybersécurité.
Créez une vidéo explicative de 90 secondes destinée aux départements RH et de formation, mettant en avant la valeur des rapports de simulation détaillés pour améliorer la formation à la sensibilisation à la cybersécurité. La vidéo doit adopter un style visuel épuré et infographique avec les avatars IA de HeyGen présentant des métriques clés sur la susceptibilité des employés, accompagnée d'une voix off engageante et rassurante, expliquant comment interpréter les données pour affiner les futures campagnes de phishing et mieux protéger les utilisateurs cibles.
Produisez une vidéo d'instruction de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables de la conformité, soulignant comment créer des vidéos de simulation de phishing qui dépeignent des scénarios réalistes à travers différents vecteurs d'attaque, tels que la formation au phishing par e-mail. Le style visuel doit être dynamique et illustratif, utilisant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour construire rapidement des tentatives de phishing factices convaincantes, soutenues par une voix IA neutre et informative expliquant l'importance de scénarios variés.
Développez une vidéo de formation d'entreprise de 2 minutes pour les grandes entreprises, soulignant l'importance d'une sensibilisation complète à la cybersécurité dans la formation des employés à travers diverses régions. Cette vidéo doit présenter des avatars IA diversifiés représentant une main-d'œuvre internationale, employant un style visuel soigné et professionnel. Il est crucial qu'elle exploite les voix off multilingues de HeyGen et les sous-titres/captions automatiques pour communiquer efficacement les principes de sécurité cruciaux à un large public, garantissant une compréhension claire quelle que soit la langue maternelle.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation à la cybersécurité avec l'IA.
Utilisez des vidéos alimentées par l'IA pour rendre les scénarios de simulation de phishing plus immersifs, améliorant considérablement l'apprentissage et la rétention des employés.
Étendez la portée et l'efficacité de la formation à la cybersécurité.
Produisez rapidement des vidéos de simulation de phishing diversifiées pour créer des modules de formation complets, atteignant plus d'employés efficacement à travers les sites.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de simulation de phishing réalistes pour une formation efficace à la sensibilisation à la cybersécurité ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de simulation de phishing captivantes en utilisant des avatars IA, des scènes personnalisables et des capacités de texte-à-vidéo. Vous pouvez concevoir des scénarios de phishing réalistes et des formations à la simulation d'attaques qui engagent véritablement vos utilisateurs cibles, améliorant considérablement vos programmes de formation à la sensibilisation à la cybersécurité.
Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour gérer et analyser les campagnes de phishing ?
HeyGen fournit des outils robustes pour rationaliser la gestion de vos campagnes de phishing, vous permettant de cibler facilement des groupes d'utilisateurs spécifiques et d'assigner des formations. Vous pouvez configurer des tests de phishing continus et exploiter des rapports de simulation détaillés pour analyser les performances et affiner vos efforts de formation à la sensibilisation à la cybersécurité.
HeyGen prend-il en charge du contenu personnalisé comme des charges utiles de phishing ou des pages de connexion dans les vidéos de simulation ?
HeyGen vous permet de concevoir des scénarios de phishing très spécifiques en intégrant des éléments vidéo qui représentent des charges utiles personnalisées ou des pages de connexion réalistes. Vous pouvez créer des composants visuels et auditifs convaincants pour vos simulations de pages de destination de phishing, améliorant directement l'efficacité de votre formation à la sensibilisation à la cybersécurité.
HeyGen peut-il faciliter des vidéos de formation à la sensibilisation à la cybersécurité multilingues pour une main-d'œuvre mondiale ?
Absolument. HeyGen prend en charge les voix off multilingues et les sous-titres automatiques, ce qui facilite la création de vidéos de formation à la sensibilisation à la cybersécurité accessibles à une main-d'œuvre mondiale. En utilisant des acteurs vocaux IA, vous pouvez offrir une formation cohérente et professionnelle aux employés dans diverses langues.