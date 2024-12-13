Créer des vidéos de formation à la simulation de phishing avec l'IA
Renforcez la sensibilisation à la sécurité et proposez rapidement des simulations de phishing réalistes avec des avatars AI, assurant une formation complète des employés.
Développez une vidéo d'instruction détaillée de 60 secondes destinée aux équipes de sécurité informatique, démontrant comment personnaliser des scénarios pour une formation avancée en cybersécurité. Le style visuel doit être analytique et précis, avec des enregistrements d'écran d'une interface de configuration de campagne de phishing, superposés de texte explicatif. L'audio doit maintenir un ton informatif et sérieux, détaillant différents vecteurs d'attaque. Cette vidéo montrera efficacement la puissance de la création de scénarios spécifiques et stimulants en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transmettre avec précision des détails techniques complexes.
Produisez une vidéo rapide de 30 secondes de sensibilisation à la sécurité conçue comme un rappel pour tous les employés, présentant un défi 'repérer l'arnaque' basé sur un scénario réaliste. Les visuels doivent être dynamiques et engageants, utilisant des graphismes modernes pour mettre en évidence les éléments clés d'un message frauduleux, avec une voix amicale mais ferme soulignant les protocoles de signalement immédiat. Cette simulation de phishing percutante utilise les modèles et scènes de HeyGen pour déployer des modules de formation rapides et efficaces pour une sécurité accrue des employés.
Créez une vidéo explicative de 75 secondes ciblant les départements RH et formation, illustrant la simplicité et l'efficacité des vidéos de simulation de phishing pilotées par l'IA. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des animations fluides qui démontrent l'interface conviviale pour créer et déployer des simulations, accompagnées d'une voix autoritaire et encourageante. Cette vidéo démontrera comment la génération de voix off de HeyGen peut simplifier le processus de création de contenu de formation percutant pour les employés, rendant l'éducation avancée en cybersécurité accessible à tous.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation avec l'IA.
Utilisez l'IA pour créer des simulations de phishing réalistes et engageantes, améliorant considérablement la rétention par les employés des protocoles de sécurité critiques.
Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier.
Développez rapidement des vidéos de formation à la simulation de phishing diversifiées, atteignant tous les employés à l'échelle mondiale pour une sensibilisation complète à la sécurité.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos programmes de formation en cybersécurité ?
HeyGen permet aux organisations de créer des vidéos de formation à la simulation de phishing réalistes en utilisant une IA avancée. Notre plateforme vous permet de développer un contenu de sensibilisation à la sécurité engageant et efficace, aidant les employés à reconnaître et éviter les campagnes de phishing réelles. Cela renforce considérablement vos efforts de formation en cybersécurité.
Qu'est-ce qui rend les vidéos de simulation de phishing pilotées par l'IA de HeyGen si efficaces ?
HeyGen utilise des porte-parole AI de pointe et des avatars AI pour proposer des scénarios dynamiques et personnalisés. Cela permet de créer des scénarios hautement réalistes qui résonnent avec les employés, améliorant considérablement l'impact de vos simulations de phishing et de la formation des employés.
HeyGen peut-il personnaliser des scénarios pour des campagnes de phishing spécifiques ?
Absolument. HeyGen propose un générateur de texte à vidéo gratuit, vous permettant d'adapter les scripts et le contenu pour des modèles de phishing uniques. Vous pouvez facilement adapter votre formation pour répondre à des menaces spécifiques et rendre vos vidéos de formation à la simulation de phishing hautement pertinentes pour les besoins de votre organisation.
Est-il facile de créer des vidéos de formation à la simulation de phishing avec HeyGen ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation AI de haute qualité. Avec des modèles intuitifs et des avatars AI réalistes, vous pouvez rapidement générer un contenu convaincant, y compris des options pour des capacités multilingues afin d'atteindre efficacement une main-d'œuvre mondiale. Notre plateforme est conçue pour l'efficacité et la facilité d'utilisation.